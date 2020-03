Die seit Ende Februar gesuchte Yessica R. aus Laatzen ist am frühen Sonnabendmorgen von der Polizei in Moringen festgenommen worden. Sie war aus dem Maßregelvollzug in Moringen ausgebrochen und wurde seitdem vermisst. Dort untergebracht ist die 21-jährige, weil sie vor vier Jahren ihre Mutter erstochen hatte.