Laatzen

Im März greifen mehrere Jugendliche einen 18-Jährigen auf dem Weg vom Leine-Center zur Stadtbahnhaltestelle an und treten diesen, als dieser schon am Boden liegt. Im Juni attackieren 14 junge Männer plötzlich eine Besucherin und deren Begleiter vor dem Mels Diner in Alt-Laatzen, und am vergangenen Donnerstag geht eine Gruppe junger Männer nahe der Bushaltestelle am Leine-Center auf drei Erwachsene los. Übergriffe dieser Art registriert die Polizei in Laatzen zuletzt verstärkt, wobei mehrere auf das Konto einer losen Gruppe gehen, die der Polizei bereits bekannt ist. Die Täter zur Verantwortung zu ziehen, ist allerdings nicht einfach.

Die Polizei betrachtet die gewaltreichen Vorfälle auch deshalb mit Sorge, weil sie mitunter vollkommen willkürlich hervorbrechen, so wie beim Mel’s Diner. Opfer und Täter kannten sich nicht. Körperverletzung sei immer schlimm, sagt Stefan Schwarzbard, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED) in Laatzen. Wenn sie diese aber auch noch vermeintlich grundlos Bahn brechen, ohne dass diesen ein Streit vorausgegangen ist sei es noch schwieriger.

An einem Juniabend warfen junger Männer Steine und Stühle nach einer 24-jährigen Besucherin von Mel’s Diner. Dabei gingen ein Tisch und vier Stühle des Außenbereiches zu Bruch und nah auch die Außenfassade Schaden. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

„Wir haben seit einiger Zeit Auffälligkeiten, was das jugendliche Klientel angeht“, sagt Schwarzbard weiter. Die mutmaßlichen Täter seien der Polizei fast immer bekannt. In mitunter wechselnder Besetzung tauchten sie in den Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden auf, gegen die wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung oder Beleidigungen ermittelt wird. Zumeist setzen sich diese aus jungen Männern zusammen, vereinzelt seien aber auch junge Frauen darunter. Auch im Zuge der Ermittlungen zu den Vandalismusfälle im August an der AES trafen die Beamten auf alte Bekannte. Das heiße war nicht, dass diese auch die Täter sind, aber immerhin, dass diese sich in der Nähe von Tatorten aufhielten.

Neue Qualität der Respektlosigkeit

„Wir haben einige 16- bis 18-Jährige in Laatzen, die uns ganz schön nerven“, sagt der KED-Leiter. Etwa einmal im Monat werde die Gruppe oder Teile von ihr auffällig. Im Kern handele es sich um etwa acht bis zehn Personen, sagt Schwarzbard. Von diesen wiederum täten sich einige bei den polizeilichen Ermittlungen im negativen Sinne besonders hervor. Sie leisteten entweder körperlichen Widerstand – wie ein 17-Jähriger am Tatort in Alt-Laatzen, der sich der Befragung entziehen wollte, indem er um sich schlug – oder sie beleidigt massiv. So wurden Beamte als „Missgeburt“, „Scheißbullen“, „Hurensöhne“ und „schwule Sau“ bezeichnet oder angespuckt, berichtet Schwarzbard.

Der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Stefan Schwarzbard – hier bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik 2021 mit Stefan Säfken. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Die Respektlosigkeiten haben eine neue Qualität. Schon beim Lesen der Einsatzberichte steige bei ihm Unbehagen auf. „Und wer in der Situation ist, für den ist es um ein vielfaches schlimmer.“ Umso mehr bewundere er die Kolleginnen und Kollegen, die am Einsatzort die Ruhe behielten. Diese müssten die Beleidigungen stumpf hinnehmen und später mittels Anzeige zu Papier bringen, sagt der KED-Leiter: „Wir können als Polizei nur hoffen, dass dem irgendwann ein Riegel vorgeschrieben wird und wir Unterstützung von Staatsanwaltschaft und Gericht bekommen.“

Tatsächlich liegen mehrere Verfahren wegen Beamtenbeleidigungen bei der Staatsanwaltschaft. Während dort die Chancen nicht schlecht stehen, dass es zu einer Verurteilung kommt, weil die Polizei selbst involviert ist und die mutmaßlichen Täter benennen kann, gestaltet sich der Nachweis bei den Körperverletzungen schwieriger.

Verfahren gegen Gruppe eingestellt

So muss eindeutig gesagt werden können, wer zugeschlagen oder getreten hat. Aus dem Gemenge einer Gruppe heraus, zudem spätabends oder nachts, als sich die genannten Übergriffe ereigneten, ist dies für Beteiligte und Zeugen oft schwer auszumachen. Das zeigt auch das Verfahren gegen fünf junge Männer und eine junge Frau , die am Abend des 10. März nahe der Stadtbahnhaltestelle Laatzen-Zentrum einen 18-Jährigen zusammengetreten haben sollen.

Weder das Opfer noch die umstehenden Zeugen hätten einen Täter identifizieren können, sagte Staatsanwältin Kathrin Säfker. „Und die Beschuldigten haben allesamt bestritten, den Geschädigten getreten oder geschlagen zu haben.“ Da keinem der Beschuldigten ein Angriff in der für die Anklage erforderlichen Sicherheit nachzuweisen war, sei das Verfahren im September eingestellt worden.

Andere Fälle wie die Prügelattacke vor einer Woche an der Bushaltestelle Laatzen-Zentrum bei der ein 35-Jähriger eine Platzwunde am Kopf erlitt und ein 38-Jähriger verletzt in die MHH transportiert werden musste, sind noch offen. KED-Leiter Schwarzbard würde sich nicht wundern, wenn im Zuge der Ermittlungen auch die Namen und Gesichter einiger alter Bekannter als mutmaßliche Täter auftauchen. Die Befragungen in diesem Fall haben aber erst begonnen.

Von Astrid Köhler