Polizei und Gewerbeaufsichtsamt Hannover kontrollieren Paketboten

Hannover

Beamte der Polizeidirektion Hannover haben am Montag gemeinsam mit der Hildesheimer Autobahnpolizei und dem Gewerbeaufsichtsamt Hannover Kleintransporter und deren Fahrer kontrolliert – in der Regel handelte es sich um Paketboten. In der Vorweihnachtszeit ging es dabei um die Kontrolle der Arbeitszeiten und der Fahrtüchtigkeit der Fahrer der Transporter. Die Überprüfungen fanden an der Autobahn 7, auf dem Rastplatz Hildesheimer Börde und auf einem Parkplatz an der Lüneburger Straße in Laatzen statt. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 118 Fahrzeuge. Dabei stellten sie insgesamt 54 Verstöße fest.

180 Pakete zuviel an Bord

Zwei der Paketboten waren unter dem Einfluss von Drogen – Amphetaminen beziehungsweise Cannabis – unterwegs. Sie durften ihrer Arbeit an diesem Tag nicht mehr nachgehen. Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden gegen die 59 und 21 Jahre alten Männer eingeleitet. Ein 39 Jahre alter Paketbote hatte seinen Transporter um rund 400 Kilogramm überladen. Etwa 180 Pakete mussten auf einen zweiten Transporter umgeladen werden.

Insgesamt 26-mal stellten die Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamtes Verstöße gegen die Fahrpersonalverordnung fest, weil die betroffenen Fahrer keine Arbeitszeitnachweise mit sich führten. In diesen 26 Fällen wurden in Summe Bußgelder in Höhe von etwa 13.000 Euro erhoben. Fünf weitere Fahrer hatten ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Sie mussten nachbessern. In drei weiteren Fällen entdeckten die Polizisten an den Fahrzeugen abgefahrene Reifen. Die Paketboten mussten ihre Transporter stehen lassen.

Fahrtenschreiber war nicht an Bord

Den Beamten fiel auch ein Autotransporter mit Anhänger auf, der zwei Autos geladen hatte. Das Gespann war um rund 800 Kilo überladen. Der 35 Jahre alte Fahrer musste deshalb eine Geldbuße von 285 Euro bezahlen. Zudem hatte er in seinem Sprinter keinen Fahrtenschreiber. Für dieses Versäumnis musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen.

Von Tobias Morchner