Alt-Laatzen

Dior, Adidas und andere Schriftzüge bekannter Unternehmen sowie die Embleme von Fußballvereinen sollten Kunden anlocken und dazu bringen, fünf bis sieben Euro für minderwertiger Mund-Nasen-Bedeckungen auszugeben. Weil ein Händler an seinem Verkaufsstand in der Ladenzeile von Kaufland in Alt-Laatzen aber nicht die dafür nötige Lizenz vorlegen konnte, beschlagnahmte die Polizei am Sonnabend gegen 14.15 Uhr kurzerhand alle rund 1000 Masken. Der Vorwurf: Verstoß gegen das Markengesetz. Es gebe rund 50 Geschädigte – Firmen und Vereine – teilte die Polizei mit.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 48-jährigen Händler aus Braunschweig ein. Bei den weiteren von ihm angebotenen Waren, darunter Trainingsanzüge, gab es keine Beanstandungen. Der Mann durfte diese anschließend weiter veräußern.

Von Astrid Köhler