Laatzen/Hannover

Die Erwartungen sind groß: Waren sollen schnell beim Kunden oder Händler sein, und so stehen Transporterfahrer oft unter großem Zeitdruck. Gleichwohl sind sie verpflichtet Lenk- und Pausenzeiten einzuhalten und diese auf Verlangen nachzuweisen. Bei einer fünfstündigen Kontrolle am Mittwoch konnte das zwar die Mehrheit – aber längst nicht alle.

Für die Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs positionierten sich die Beamte des Kommissariats Laatzen sowie aus dem Bereich besondere Dienste der Polizeiinspektion Hannover von 7 bis 14 Uhr an mehreren Orten in Laatzen, darunter an der Bundesstraße 443 und B6-Ausfahrt Messe, sowie in Hannover an der Paderborner Straße.

Zwölf von 41 Fahrern hatten weder einen elektronischen Fahrtenschreiber, noch konnten sie ihre Arbeitszeit auf den alternativ handschriftlich auszufüllenden Tageskontrollblätter nachweisen, die nicht nur für den Tag selbst sondern auch für die vorangegangenen 28 Tage mitzuführen sind, teilte der stellvertretende Leiter des Laatzener Kommissariats, Stefan Schwarzbard, mit.

Als Geldbuße müssen die Transporterfahrer nun 300 Euro zahlen. Auch stellten die Beamten bei ihren Kontrollen Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie fehlende Dokumenten, im konkreten Fall ein Fahrzeugschein, fest.

Von Astrid Köhler