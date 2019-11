Hildesheim

Sechs Monate lang haben Handwerker das Große Haus im Stadttheater Hildesheim beherrscht: Seit Pfingsten wurde die Hauptspielstätte des Theaters für Niedersachsen (TfN) grundlegend umgebaut und renoviert. Nun sollen wieder Schauspieler und Besucher in das Große Haus einziehen: Zur festlichen Wiedereröffnung am Sonnabend, 16. November, will das TfN Richard Wagners 1865 uraufgeführtes Meisterwerk „Tristan und Isolde“ auf die Bühne bringen. Die Ausnahmeoper gilt als Meilenstein der Musikgeschichte und ist erstmals im Stadttheater Hildesheim zu sehen.

Trank versetzt Liebende in einen Taumel

Bis heute begeistert das Werk aufgrund seiner rauschhaften musikalischen Darstellung einer obsessiven, alles überwindenden und todessehnsüchtigen Liebe. Die Geschichte spielt zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges zwischen Cornwall und Irland und erzählt vom Kriegshelden Tristan. Er soll Isolde zur Hochzeit mit Marke, dem König von Cornwall, bringen. Mit der Heirat will der König den Frieden mit Irland wieder herstellen.

Isolde, die eigentlich Tristan liebt, ist aufgrund der anstehenden Hochzeit mit dem König allerdings tief gedemütigt. Auf der Überfahrt bittet sie ihre Vertraute Brangäne, ihnen einen Todestrank zu geben. Diese reicht Tristan und Isolde stattdessen aber heimlich einen Liebestrank. Dennoch glauben die beiden, an der Schwelle des Todes zu stehen. Der Trank versetzt sie hingegen in einen Taumel einer Liebe, die keine Grenzen und Konventionen kennt.

Wagners monumentales Musikdrama wurde am 10. Juni 1865 im Königlichen Hof- und Nationaltheater München unter der Leitung von Hans von Bülow uraufgeführt, der ein entfernter Verwandten des als „ Loriot“ bekannten Humoristen Vicco von Bülow (1923 bis 2011) ist.

Renoviertes Stadttheater : Mehr Platz, kühlere Luft, bessere Akustik

Die Hildesheimer Aufführung von „Tristan und Isolde“ in die erste in den renovierten Räumen des Stadttheaters. Im Zuschauerraum des Großen Hauses wurde in den letzten sechs Monaten die komplette Bestuhlung ausgetauscht. Die Sitze fallen nun breiter aus und sollen den Besuchern mehr Komfort bieten. Aus diesem Grund wurde die Platzzahl um 50 reduziert: von 596 auf 546. Zudem wurden für die Akustik Schallsegel im Zuschauerraum eingesetzt und wurde die bestehende Belüftungsanlage saniert und mit einer Kühlung versehen. „Unser Publikum wird bei der Wiedereröffnung besser sitzen, besser atmen und besser hören“, verspricht Intendant Jörg Gade. Die musikalische Leitung der Wagner-Oper übernimmt Generalmusikdirektor und Operndirektor Florian Ziemen, Regie führt Tobias Heyder.

Karten im Vorverkauf

Die Tristan-und-Isolde-Premiere beginnt am Sonnabend, 16. November, um 17 Uhr im Großen Haus des Stadttheaters Hildesheim. Karten gibt es zum Preis von 12 bis 36 Euro, ermäßigt ab 9 Euro, bei der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Albert-Schweitzer-Straße 1 in Laatzen-Mitte, beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (05121) 1693-1693 sowie im Internet auf tfn-online.de.

