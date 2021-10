Laatzen-Mitte

Flexibel muss man sein. Mangold und Gurken lagen am Montagmittag erntereif im Garten der Grundschule Pestalozzistraße, und auf der Wiese warteten bei einer kleinen Freiluftausstellung ein Dutzend Erwachsene samt TV-Team und sieben Kinder der 3a auf Niedersachsens Kultusminister. An diesem Tag wollte Grant-Hendrik Tonne in Laatzen die Schirmherrschaft für das Projekt „Gemüse-Ackerdemie“ an rund 60 beteiligten Schulen des Landes übernehmen. Doch er musste kurzfristig absagen – was anfangs für lange Gesichter sorgte.

Lesen Sie auch Laatzen: Profis der Gemüseackerdemie helfen Grundschule Pestalozzistraße beim Gärtnern

„Kommt denn gar keiner?“, fragte Klassenlehrerin Claudia Duval, als sich die Nachricht herumsprach. Drittklässler Obada reagierte prompt: Er könne doch der Minister sein. „Dann musst du aber auch erzählen, warum du die Schirmherrschaft übernimmst“, entgegnete Duval. Schließlich gaben eine ganze Reihe junger „Minister Tonne“ Auskunft und lobten das 2020 begonnene Projekt als „ganz toll“.

Erntezeit im Garten der Grundschule Pestalozzistraße: Kinder der 3a pflücken Mangold und Gurken und prüfen, wie weit die dritte Saatgeneration Salat ist. Der Vorstandsvorsitzende der AOK Niedersachsen, Jürgen Peter, schaut erfreut zu. Quelle: Astrid Köhler

Die ursprünglich für den Minister bestimmten Gemüsesamen aus Laatzen erhielt alternativ der Projektsponsor AOK. Jürgen Peter, Vorstandsvorsitzender der AOK Niedersachsen, dankte den Kindern für ihren Einsatz und das Interesse an gesunder Ernährung. Auch Rektor Axel Paulig sowie Marlena Wache als Regionalleiterin des Vereins Ackerdemia lobten die Kinder und ihre Lehrkräfte.

Anmeldefrist für Schulen bis Mitte November

Es sei wichtig, Entscheider aus der Bildungspolitik für das Projekt zu gewinnen, sagte Wacher. Teilnehmende Einrichtungen erhalten dabei praktische Hilfe von Profis, Infomaterial und ein kleines Budget. Bundesweit sowie in Österreich und der Schweiz machen derzeit 630 Schulen mit. 2022 kommen allein in Niedersachsen noch mindestens 20 hinzu – die Anmeldefrist endet Mitte November. Ziel ist es, bis 2030 jedem Kind die Möglichkeit für einen derartigen Lernort zu ermöglichen.

Er freue sich sehr, die Schirmherrschaft für dieses tolle Programm zu übernehmen, ließ Tonne dann noch mitteilen: „Dem Projekt Gemüse-Ackerdemie gelingt es auf besondere Weise, Kinder und Jugendliche für Themen wie gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Natur zu begeistern – und das ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit viel Spaß am gemeinsamen Tun.“

Von Astrid Köhler