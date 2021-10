Laatzen-Mitte

Zum Abschied gab es Blumen: Für Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU) war die Ratssitzung am Donnerstagabend die letzte im Amt. Am 31. Oktober endet die Amtszeit des 64-Jährigen – und bei der konstituierenden Ratssitzung Anfang November, bei der die ausscheidenden Mitglieder üblicherweise verabschiedet werden, will er bereits seinen Urlaub antreten.

„Wir haben in den vergangenen sieben Jahren gemeinsam viel bewegt in Laatzen. Jürgen Köhne hat mit seiner Ratsmehrheit immer gut zusammengearbeitet“, sagte der Ratsvorsitzende Bernd Stuckenberg (SPD) mit einem Augenzwinkern – schließlich steht der Christdemokrat Köhne eigentlich im anderen politischen Lager. Er hoffe, Köhne werde Laatzen verbunden bleiben. „Der Weg nach Laatzen lohnt sich immer.“

„Laatzen bleibt meine Heimat“

Köhne bedankte sich seinerseits für die Zusammenarbeit und die vielen Diskussionen im Rat. Er wünsche sich, dass diese Arbeit fortgeführt werde. „Ich hinterlasse eine ganze Menge, was in Planung, in Vorbereitung und im Entstehen ist. Ich hoffe, das wird erfolgreich fortgesetzt“, sagte der Gehrdener. Er werde nun nach 47 Jahren seine berufliche Laufbahn beenden. „Aber Laatzen bleibt meine Heimat. Ich werde sicherlich an der einen oder anderen Stelle wieder auftauchen.“

Von Johannes Dorndorf