Der erste Preis des Architektenwettbewerbs für Laatzens neues Rathaus wird nicht umgesetzt – zum Bedauern mancher in der Laatzener Politik. Nach dem Bekanntwerden der Absage hat sich nun das Berliner Architekturbüro Hascher Jehle, das den erstplatzierten Entwurf eingereicht hatte, zu Wort gemeldet – und Kritik an der Stadt Laatzen geübt. Auch die Stadtverwaltung äußert sich inzwischen offiziell.

Wie berichtet, hatte Hasche Jehle im Architektenwettbewerb den ersten Preis errungen und dann am anschließenden Vergabeverfahren teilgenommen, bei dem ein konkretes Angebot abgegeben werden sollte. Nach Angaben der Stadt habe das Büro zwar ein Angebot eingereicht, dies sei jedoch unvollständig gewesen.

Architekten weisen Vorwürfe zurück

Geschäftsführer Thomas Kramps bestreitet dies. „Wir haben ein vollständiges Angebot abgegeben“, versichert der Architekt. Das Büro habe es aber abgelehnt, auch ein Angebot für eine Tragwerksplanung vorzulegen. „Die Anforderung wurde überraschend nach dem Architektenwettbewerb gefordert. Wir wollten als Architekten arbeiten, nicht als Auftraggeber für einen Unterauftragnehmer für die Tragwerksplanung.“ Auch habe die Stadt entgegen der ursprünglichen Ausschreibung Leistungen eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators eingefordert.

Beide Punkte habe man gerügt. Die Argumentation des Architekturbüros: „Diese Leistungen waren nicht Gegenstand der Bekanntmachung und sind daher nicht Teil des Vergabeverfahrens. Sie können daher nicht im Rahmen diese Vergabeverfahrens beschafft werden.“ Mit anderen Worten: Die Stadt hat zwischenzeitlich die Spielregeln geändert, die der erste Preisträger nicht mitgegangen ist.

Kramps kritisiert zudem die Aussage der Stadtverwaltung, mit allen Preisträgern seien Verhandlungen geführt worden. „Mit uns ist nicht verhandelt worden, man hat uns vom Vergabeverfahren schlicht ausgeschlossen.“ Die Stadt habe auf das Angebot lediglich mit einem Anwaltsschreiben geantwortet. Auch hegt das Büro Zweifel am von der Stadt vorgegebenen Zeitplan, bis zum 31. August 2023 fertig zu werden. Weniger als zweieinhalb Jahre für Planung und Bauausführung seien „unrealistisch“.

Stadt verweist auf formale Zwänge

Stadtbaurat Axel Grüning verweist auf formale Zwänge, die zu der Entscheidung geführt hätten. Wegen der aus Sicht der Stadt fehlenden Teilpunkte habe man keine andere Wahl gehabt, als das Berliner Büro auszuschließen. „Da waren uns aufgrund des strengen Vergabeverfahrens die Hände gebunden.“

Dass nach dem Wettbewerb weitere Anforderungen hinzugekommen waren, sei üblich, ergänzt Hochbau-Fachbereichsleiter Jürgen Pagels. „Es ist genau das Wesen eines solchen Verhandlungsverfahrens, dass man als Auftraggeber das Leistungsbild verändern kann.“ Erfahrungen aus anderen Bauvorhaben hätten gezeigt, dass es vieles vereinfache, wenn der Tragwerksplaner vom Architekturbüro mitgebracht werde. „Es ist ja nicht gefordert worden, dass das Büro selbst die Statik rechnet.“

Wegen des Ausschlusses der Berliner Architekten hatte sich der städtische Verwaltungsausschuss am Donnerstag vergangener Woche für den zweitplatzierten Entwurf des Büros Schneider und Sendelbach entschieden. Wie die Stadt am Freitag bestätigte, seien die Braunschweiger Architekten die einzigen gewesen, die neben Hascher Jehle überhaupt ein Angebot abgegeben haben. Begründet habe die Nichtteilnahme einzig das fünftplatzierte Büro: Man rechne sich zu geringe Chancen aus. Hintergrund: Die fünf Platzierungen fließen mit 275 bis 550 von 1000 möglichen Punkten in die Entscheidung ein.

Klageweg wird nicht beschritten

Juristische Probleme sind nun nicht zu erwarten. Auf Anfrage heißt es bei Hascher Jehle, man wolle das Ergebnis nicht anfechten. „Wir möchten unbedingt klarstellen, dass wir an dem Auftrag großes Interesse hatten und ihn gerne ausgeführt hätten“, betont Geschäftsführer Kramps. „Es ist die Krux der von der Stadt gewählten Verfahrensbedingungen, dass es nicht zu zählen scheint, den ersten Preis in einem anonymen Architektenwettbewerb mit großer, objektiver Jury zu erringen.“

Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU) bedauert das Ausscheiden des renommierten Berliner Büros. „Aber mir war wichtig, dass das formal sauber bleibt.“ Dass der zweite Preis kein Trostpreis ist, betont Stadtbaurat Grüning. „Wir freuen uns, dass wir mit dem zweiten Sieger einen sehr guten Entwurf haben, der an manchen Stellen in der Funktionalität deutliche Vorzüge bietet.“

Von Johannes Dorndorf