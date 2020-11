Rauch am Marktplatz: Feuerwehr Laatzen hat zwei Einsätze am Wochenende

Laatzen-Mitte/Rethen

Rauch hat am Sonnabend einen Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr am Marktplatz in Laatzen-Mitte verusacht. Doch die Retter konnten schnell Entwarnung geben. „Der Inhalt eines Feuerlöschers hatte für reichlich Rauch gesorgt“, sagt Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft.

Die Feuerwehr konnte mit ihren drei Fahrzeugen nach wenigen Minuten wieder zum Gerätehaus zurückkehren. Ein Anwohner hatte gegen 16.40 Uhr gemeldet, das aus einem Geschäft Rauch kam.

Feuerwehralarm im Wohnpark Rethen

Bereits am Freitagnachmittag hat es einen weiteren Feuerwehreinsatz im Stadtgebiet gegeben. Gegen 16.20 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Rethen und Laatzen zum Seniorenwohnpark an der Dr.-Ales-Schönberg-Straße gerufen, wie schon am Donnerstag gegen 8.40 Uhr. Beide Male habe die Brandmeldeanlage wegen angebrannten Essens ausgelöst, sagt Senft.

Von Andreas Zimmer