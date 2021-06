Hannover

Die Polizei ermittelt gegen eine fünfköpfige Diebesbande aus der Region Hannover. Die jungen Männer sollen mehrfach in Wohnungen in der Calenberger Neustadt eingebrochen sein. Am Montag durchsuchten die Ermittler die Adressen der Verdächtigen in der Landeshauptstadt und im Umland. Bei der Razzia entdeckten die Beamten zahlreiches Diebesgut der vorangegangenen Beutezüge.

Nach Polizeiangaben schlugen die Beschuldigten zwischen Dezember und Februar 13-mal zu. Dabei wählten die Einbrecher offenbar gezielt Mehrfamilienhäuser. Allein in einer Studentenunterkunft an der Humboldtstraße brachen die Männer tagsüber 15 leer stehende Wohnungen auf. Die Verdächtigen sind 17 bis 30 Jahre alt. „Sie sollen die Einbrüche jeweils in unterschiedlicher Besetzung begangen haben“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram.

Zwei durchsuchte Wohnungen neu vergeben

Die Durchsuchungen fanden neben Hannover auch in Altwarmbüchen, Laatzen und Seelze statt – waren allerdings nicht überall erfolgreich. Bertram: „Zwei der verdächtigen Wohnungen waren in der Zwischenzeit neu vergeben.“ Dafür brachten die übrigen Adressen neben Drogenfunden auch mutmaßliches Diebesgut zu Tage.

Bei der Razzia in einer Wohnung an der Humboldtstraße entdeckten die Beamten bei einem 23-Jährigen nicht nur 50 Einheiten Marihuana. „Es wurden auch eine Nähmaschine, ein Mikroskop sowie ein Teleskop festgestellt“, sagt Bertram. In der Wohnung eines 22-Jährigen an der Seilerstraße (Südstadt) fanden die Polizisten geringe Mengen Marihuana, dazu noch Kokain. Zudem lagen in den Räumen ein Ausweis und ein Führerschein, die im April als gestohlen gemeldet worden waren.

26.000 Euro und halbes Kilo Marihuana

An der Füllenfeldstraße in Altwarmbüchen stießen die Ermittler auf ein halbes Kilogramm Marihuana und weißes Pulver – womöglich Amphetamine oder Kokain. Außerdem fanden sie rund 26.000 Euro mutmaßliches Dealergeld, 49 Paar hochwertige Kopfhörer und eine Goldmünze. „Sämtliche Funde wurden von der Polizei beschlagnahmt“, sagt Bertram. Die beiden kontrollierten Verdächtigen kamen vorerst wieder frei, die Ermittlungen gegen sie dauern aber an – ebenso gegen ihre Komplizen.

Von Peer Hellerling