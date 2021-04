Laatzen

Am 12. September wählen die Menschen in der Region Hannover einen neuen Regionspräsidenten oder eine neue Regionspräsidentin. Wer die Kandidatin der CDU, Christine Karasch, kennenlernen möchte, kann am Freitag, 23. April, an einer Online-Diskussion der Laatzener CDU teilnehmen. Karasch ist seit 2018 Dezernentin für Umwelt, Planung, Bauen und Klimaschutz bei der Region.

Die einstündige Veranstaltung in der Themenreihe „Eine Stunde mit ...“ beginnt um 18 Uhr und ist offen für alle Interessierten. Wer teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an anmeldung@cdu-laatzen anmelden.

Von Johannes Dorndorf