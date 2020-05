Reifenplatzer auf der Autobahn 7: Schwerer Unfall bei Laatzen

Hannover

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 7 in Richtung Kassel sind am Sonnabendnachmittag die Insassen eines Ford Fiestas schwer verletzt worden. Ein Reifenplatzer an einem BMW soll zu dem Zusammenstoß mit dem Ford geführt haben.

Den Ermittlungen der Autobahnpolizei zufolge war ein 54-Jähriger mit seinem BMW gegen 16.20 Uhr mit hohem Tempo auf dem Überholfahrstreifen Richtung Süden unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Laatzen platzte der rechte Hinterreifen des Fahrzeugs. Dadurch verlor der Fahrer des BMW die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern und prallte auf der rechten Spur gegen den Ford. Der Fiesta drehte sich daraufhin ebenfalls um sich selbst. Beide Fahrzeuge kamen schließlich in der Mitte der Autobahn zum Stehen. Die 35 Jahre alte Fahrerin des Fiestas sowie der 28-jährige Beifahrer kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Die Insassen des BMW blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt die Höhe auf etwa 85 000 Euro. Die Fahrbahn wurde für die Aufnahme des Unfalls und Bergung der Fahrzeuge bist etwa 18 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen.

Von Tobias Morchner