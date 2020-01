Gleidingen/Rethen

„Die Einsatzzahl ist die höchste, die wir jemals hatten“, sagt der stellvertretende Ortsbrandmeister von Gleidingen, André Oestreich. Insgesamt 61-mal wurde die freiwillige Feuerwehr aus Laatzens südlichstem Stadtteil im vergangenen Jahr zu Hilfe gerufen. Der bisherige Rekordmarke lag bei 54 Einsätzen, und seit 2011 gab es durchschnittlich nur jährlich 40 Einsätze. Um Zeit und Kräfte der 41 Aktiven künftig zu schonen, soll nun die sogenannte Ausrückeordnung geändert werden.

Diese legt fest, aufgrund welcher Notfälle und Stichwörter von der Leitstelle welche Kräfte alarmiert werden. Es seien vor allem die ausgelösten Brandmeldeanlagen in Rethen, und besonders im dortigen Seniorenheim, welche die Zahlen nach oben trieben, erläuterte Oestreich auf Nachfrage. Wurden bisher drei Ortsfeuerwehren angefordert – außer Gleidingen auch Rethen und Laatzen – sollen es künftig nur noch zwei sein: die Laatzener mit ihrer Drehleiter und die Rethen. Häufig gebe es eine harmlose Erklärung, und die Feuerwehrleute hätten wenig bis gar nichts zu tun, so Oestreich. „Es ist ein zu hohes Einsatzaufkommen für zu wenig Schaden.“ In der Regel reichten für ausgelöste Brandmeldeanlagen und andere kleine Einsätze weniger Kräfte aus. Bei tatsächlichen Schadenslagen könne immer noch nachalarmiert werden.

Zwei Führungskräfte sind derzeit krank

Insgesamt zählt die Ortsfeuerwehr für das vergangene Jahr 38 Brandeinsätze, 22 technische Hilfeleistungen – hier vor allem Verkehrsunfälle auf der Bundesstraße 6 sowie Unwettereinsätze – und eine Brandwache. Den Bericht für die Hauptversammlung hatte Oestreich als Stellvertreter des seit längerer Zeit erkrankten Ortsbrandmeisters Thorsten Weinrich zusammengestellt. Vortragen konnte Oestreich ihn jedoch nicht persönlich, da er seit Anfang Dezember verletzt und selbst krankgeschrieben ist. Voraussichtlich Anfang März stehe er der Gleidinger Ortsfeuerwehr wieder voll zur Verfügung, sagte der stellvertretende Ortsbrandmeister.

Zur Galerie Die 41 Aktiven der Ortsfeuerwehr Gleidingen sind 2019 so häufig wie noch ausgerückt: 61-mal. Bei der Hauptversammlung gab es eußer Berichten und Grußworten auch Beförderungen und Ehrungen.

Den Bericht für die Jahresversammlung, die nun erstmals in der neuen Feuerwache Süd in Rethen abgehalten wurde, verlas an Oestreichs Stelle einer der drei Gleidinger Gruppenführer, Tobias Feichtinger. Dieser ging auch auf die Besonderheiten des Jahres 2019 ein. Außer dem Umzug in das gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr genutzte Haus gehört auch das fabrikneue Fahrzeug für Hilfeleistungen dazu. Das HLF-20 transportiert unter anderem einen 2000-Liter-Wassertank, 125 Liter Schaummittel und diverse schwere technische Geräte, die bei der Brandbekämpfung und nach Verkehrsunfällen nötigt sind. Zudem sind mehrere Atemschutzgeräte an Bord, die auch während der Fahrt anzulegen sind.

Ehrungen und Beförderungen

Bei dem Treffen gab es zahlreiche Grußworte von Vertretern der Stadtverwaltung, Politik, Polizei und Feuerwehr. Detlef Cukic erhielt eine Auszeichnung für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr, und auch Beförderungen gab es: Jörg Bachmann und Kevin Weinrich dürfen sich nun Hauptfeuerwehrmann nennen und Steffen Dreblow Löschmeister.

Von Astrid Köhler