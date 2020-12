Rethen

Als in der Rethener Schmiedestraße jetzt für ein Mehrfamilienhaus offiziell der Grundstein gelegt wurde, war schon deutlich mehr zu sehen als ein Grundstein: Keller und zum Teil auch schon der Fußboden für das Erdgeschoss sind bereits fertig. In den jetzt eingemauerten Grundstein wurde eine Flasche eingelegt, in der sich neben anderen Papieren auch eine aktuelle Tageszeitung befindet. „Die Grundsteinlegung ist auch ein Akt der Erdung und verdeutlicht damit die lokale Verantwortung der Bauschaffenden“, sagte Architekt Carsten Strate, der das Gebäude entworfen hat, bei der Zeremonie mit Bauherren und Vertretern der beteiligten Firmen am Dienstagnachmittag.

Die sieben barrierefreien, per Fahrstuhl zu erreichenden Eigentumswohnungen sind 50 bis 150 Quadratmeter groß und verfügen über Terrasse oder Balkon sowie Fußbodenheizung. Als Besonderheit hebt der Bauherr, die hannoversche Firma Kibar Bau, die Höhe der Räume hervor: Sie beträgt 2,90 bis 4,50 Meter.

Bauherr legt Wert auf Nachhaltigkeit

Wert legt Stefan Finner als Vertreter des Bauherrn auf die Nachhaltigkeit: Das Haus mit zwei Vollgeschossen und einer Dachetage wird nach dem KfW-Effizienzstandard 55 errichtet und ist somit förderungsfähig. Dazu trägt die solarunterstützte, mit Gas betriebene Brennwerttherme bei. Der Umweltfreundlichkeit soll auch die Begrünung der Eingangsüberdachung und teilweise auch der Carportdächer dienen. Insgesamt stehen für die sieben Wohnungen zehn Einstellplätze zur Verfügung. Die Lüftungsanlage wird mit Wärmerückgewinnung betrieben.

Nach Angaben von Finner sollen die 250.000 bis 750.000 Euro kostenden Wohnungen demnächst in die Vermarktung gehen. Sie sollen voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres schlüsselfertig übergeben werden. Zuvor können die Käufer noch Einfluss auf die Ausstattung nehmen.

Von Thomas Böger