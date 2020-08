Rethen

Zum zweiten Mal hat der Verein Rethen rockt eine Müllsammelaktion organisiert. 31 Bürger folgten am Sonnabend dem Aufruf, der diesmal nicht nur dem Rethener Park, sondern dem gesamten Ortsgebiet galt. Auch sieben Mitglieder des Vereins beteiligten sich an der Aktion. Um zehn Uhr kamen die Helfer – darunter auch einige Kinder und Jugendliche – auf dem Hof der Grundschule zusammen.

Nachdem der Rethen-rockt-Vorsitzende Holger „Bullo“ Schreiber die Helfer begrüßt hatte, beschrieb er die zehn Einsatzgebiete, in die die Organisatoren den Ort eingeteilt hatten. Dort waren auch die Sammelpunkte eingezeichnet, an denen die Vereinsmitglieder die Müllsäcke am Ende der Aktion einsammelten. Aufgrund der Corona-Bestimmungen wurde jeder Teilnehmer zunächst registriert. Dabei wurden die Teams gebildet, von denen aufgrund der Corona-Regeln keines mehr als zehn Personen umfassen durfte.

Sogar Helfer aus Heidelberg sind dabei

Jeder Helfer bekam neben Handschuhen, Müll-Greifern, gelben Warnwesten und Müllsäcken auch ein Lunch-Paket mit Wasser, Obst und Süßigkeiten ausgehändigt, deren Inhalte der Verein auf eigene Kosten besorgt und zusammengestellt hatte. „Meine Frau Anke hat die einzeln gewaschen und in umweltfreundliche kleine Papiertüten verpackt“, berichtete Schreiber. So sei die Hygiene gewährleistet.

Danach schwärmten die Gruppen aus: Bis 14 Uhr waren viele kleine Gruppen mit gelben Westen im Ort anzutreffen. Sogar zwei Helfer aus Heidelberg hatte sich der Aktion angeschlossen. „Ich bin seit einer Woche bei einem Familienbesuch in Rethen“, berichtete Vanessa Rau. „Als mir meine Familie von der Aktion erzählt hat habe ich gedacht: Da helfe ich einfach mal mit.“ Ihre in Rethen lebende Cousine Laura Rosebrock war von der Aktion ebenfalls angetan. „Ich finde, dass unser Ort sauber sein sollte.“

Besonders viele Zigarettenkippen vor der Schule

Auf ihrer Tour im Rethener Park hatten Rebecca (15), Philipp (12) und Meo (6) sogar das Ufer der Beeke abgesucht – und dabei neben Hausmüll ein Spielzelt und Kissen aus dem Bach gefischt. Zudem fanden sie ein Metallgitter und einen Stuhl in der Landschaft. „Ich finde die Aktion sehr gut“, sagte Thomas Musch, der Vater von Rebecca und Philipp. Man kann etwas für den eigenen Ort tun, ist an der frischen Luft und kann den Kindern dabei sogar noch soziales Engagement näherbringen.“

Allerdings zeigte sich Meos Vater Michael Hüser verwundert darüber, dass insbesondere vor der Schule, wo viele Eltern auf ihre Kinder warten, zahllose Zigarettenkippen auf der Straße lagen. Darüber hinaus hatte das Quintett viele Einwegmasken auf der Straße und in den Gebüschen gefunden.

Rethener füllen 63 Müllsäcke

Am Ende hatten die Helfer 63 Säcke voller Müll eingesammelt. Neben Hausmüll, der auf den Straßen und in den Grünflächen lag, wurden unter anderem drei Fahrräder, eine Musikanlage, ein Aquarium, das Unterteil eines Hasenkäfigs, zwei Schränke, zwei Autoreifen, zwei Stühle, ein Tisch und zwei Zimmertürblätter gefunden. „Die Stimmung unter den Sammlern war sehr gut“, zog Schreiber am Sonnabendnachmittag eine erste Bilanz. „Die Bewohner haben die Aktion sehr gut aufgenommen, was die vielen Danksagungen Unbeteiligter gegenüber den Sammlern gezeigt hat.“

Philipp (12, Mitte) holt ein Spielzelt aus der Beeke. Auch Meo (6, links) und Rebecca (15) suchen das Ufer des Bachs nach Unrat ab. Quelle: Daniel Junker

Allerdings seien manche Bürger verwundert gewesen, dass sich Rethener aus freien Stücken auf den Weg machen, um den Müll anderer Leute einzusammeln. „Das macht mich sehr nachdenklich“, sagte Schreiber. „Offenbar wird es für die Menschen immer fremder, von sich aus etwas für die Gemeinschaft zu tun.“

Für Rethen rockt war die Müllsammlung die erste Aktion in diesem Jahr. „Wir wollten eigentlich noch weitere Dinge organisieren, aber da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Schreiber. Allerdings tüfteln die Vereinsmitglieder bereits an weiteren Aktionen, die noch in diesem Jahr laufen sollen – „sofern die Bestimmungen das zulassen.“

Von Daniel Junker