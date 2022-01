Rethen

Auch, wenn die Infra zuletzt Kompromissbereitschaft gezeigt hat: Die bevorstehende Sperrung der Hildesheimer Straße in Rethen bereitet den Gewerbetreibenden vor Ort große Sorgen. Von einer „Katastrophe“ spricht etwa Ramona Döring vom Edeka-Markt am Rethener Marktzentrum. Schon die Sperrungen für die Vorarbeiten im vergangenen Jahr hätten ihr Umsatzeinbußen von zehn bis 15 Prozent beschert. Wenn es nun wieder zu einer längeren Vollsperrung komme, werde der Markt das sofort spüren.

Ähnlich geht es Volker Loeper, der den Getränkemarkt Sitt an der Hildesheimer Straße in Höhe der Haltestelle Rethen/Nord betreibt. Wenn der Abschnitt zwischen Koldinger Straße und Peiner Straße erneut voll gesperrt wird, wird er vom Großteil Rethens abgeschnitten – so wie bei der Sperrung 2021, die ihm herbe Verluste beschert habe: Sechsstellig sei das Umsatzminus. Sein Markt sei einer der wenigen privat geführten, andere Getränkehändler gehören zu den großen Einzelhandelsketten. Der Standort sei abhängig von den Rethener Bürgern, die aus der Steinfeld-Siedlung oder den anderen Teilen zu Sitt kommen. Loeper habe bei der Stadt Laatzen und der Wirtschaftsförderung nach finanzieller Unterstützung gefragt, doch dort habe man auf den Bauherrn, die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra) verwiesen.

Infra reagiert auf Kritik an der Sperrung der Hildesheimer Straße in Rethen

Immerhin hat die Infra am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie ihre bisherige Planung noch einmal überdenken will. Der Grund war heftige Kritik von Kommunalpolitikern und Bürgern über die Vollsperrung, die für einen Zeitraum von 14 Monate angekündigt worden war, anfangs war sogar von 17 Monaten die Rede. Nun will die Infra die Bauarbeiten verlängern, dafür aber die Vollsperrung der Hildesheimer Straße verkürzen. Das Unternehmen plant einen neuen Hochbahnsteig für die Stadtbahnlinien 1 und 2, die Wendeschleife soll dann zum Park&Ride-Parkplatz werden. 

Für Döring und Loeper wäre eine halbseitige Sperrung ein akzeptabler Weg. Andauernde Sperrungen gehen sonst deutlich an die Substanz: Loeper sagt, er könne die Ausfälle nur kompensieren, weil das Familienunternehmen noch andere Geschäftsbereiche habe, einen Süßwarenhandel und einen Onlinehandel etwa. Auch in Hannover-Linden gebe es noch einen Sitt-Getränkemarkt. „Wenn der Markt in Rethen allein stünde, wäre er schon längst zu“, so der Geschäftsführer.

Erst Corona-Krise, dann Vollsperrung

Wirtschaftlich kommt noch die andauernde Pandemie als Problem hinzu, und auch die steigenden Kosten für Sprit und Papierverpackungen machen es den Händlern schwer. Zudem fühlen sie sich nur mäßig informiert: Von der Infra oder der Stadt gebe es keine Info-Schreiben; wie es weitergeht, erfahren die Betroffenen in der Presse und auf Facebook.

So geht es auch Tobias Münkner, dem die Adler-Apotheke an der Hildesheimer Straße gehört. Die Sperrungen seien für die Gewerbetreibenden eine Katastrophe und hätten gerade in der Pandemie weiteres Frustpotenzial. „Wenn man durch die Corona-Krise gebeutelt ist, kommt das für den Einzelhandel auch noch hinzu“, sagt der Apotheker.

Wie seine Mitstreiter sorgt er sich nicht nur um die Verluste an sich – auch die Apotheke hatte zehn Prozent weniger Umsatz allein durch Straßensperrung 2021. Schlimmer sei: „Wenn so etwas 17 Monate lang geht, verändern sich die Laufwege der Menschen.“ Mit anderen Worten: Haben die Kunden erstmal Alternativen zum Einkaufen gefunden, kann man sie nur schwerlich zurückgewinnen.

Nun hoffen die Händler und der Apotheker auf neue Pläne der Infra. „Ich möchte schon dringend appellieren, dass die Straße offen bleibt“, sagt Münkner. Schließlich sei in der Nähe auch eine große Hausarztpraxis und damit die Gesundheitsversorgung betroffen.

Von Katharina Kutsche