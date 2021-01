Rethen

Die meisten Spaziergänger sehen im denkmalgeschützten Rethener Park nur Dutzenden und teils mehr als 100 Jahre alten Bäume. Grünpfleger hingegen entdecken an ihnen noch etwas anderes. Etwa die Löcher des Pappelbockkäfers und den Befall von Brandkrustenpilzen. Krankheiten wie diese machen den durch die Trockenheit der letzten Jahre bereits geschwächten Gehölzen zunehmend schaffen. Mehrere mussten bereits gefällt werden. Bei anderen steht dies noch bevor. Die Parkanlage, so Stadtrat Axel Grüning bei einem Rundgang, werde sich in den nächsten Jahren stark verändern.

Verluste gebe es immer, aber inzwischen seien es auffallend viele, sagt Grüning. „Wir sehen jetzt die Auswirkungen der trockenen Sommer und des Klimawandels.“ Das Bild der Grün- und Parkanlagen könnte sich noch schneller als befürchtet verändern. Zusätzlich werden erhebliche Mittel notwendig sein, um die Verkehrssicherung zu gewährleisten und einen neuen Baumbestand aufzubauen.

Von diesem Spitzahorn in der Nähe der Kita Im Park ist nur noch der Stamm übrig. Innen ist er vom Brandtkrustenpilz befallen und hohl. Quelle: Astrid Köhler

Allein bei der Kita Im Park werden bis Ende Februar vier Bäume gefällt, darunter zwei Spitz-Ahorne. Sie sind im Inneren vom Brandkrustenpilz befallen, der in kürzester Zeit das Stammholz zersetzt. Das allein wäre unproblematisch, doch der Pilz höhlt auch die Wurzelansätze aus, sodass die Bäume beim ersten Windstoß umzustürzen drohten – und dass direkt an Kita und Wegen. Sie müssen umgehend gefällt werden.

Pilzsporen können Atembeschwerden auslösen

Auch zwei Bergahorne im Park sind von einem Pilz befallen. Wie Laboruntersuchungen offenbarten, handelt es sich sogar um einen meldepflichtigen Rußrindenpilz. Die Bäume selbst kommen mit diesem zwar klar, sagt Uwe Hansing vom Betriebshof. Für Menschen aber gelten die Sporen als gesundheitsschädigend. Sie können Atembeschwerden auslösen. Die beiden befallenen Ahorne – am südöstlichsten Parkweg kurz vor der Kita Die Insel sowie am Hauptweg – müssten umgehend von Fachleuten mit entsprechender Schutzkleidung gefällt werden, sagt Teamleiter Sven Achtermann: „Das Holz muss sogar speziell entsorgt und verbrannt werden.“

Ebenfalls noch vor März verschwinden wird eine mehrstämmige Kastanie nahe dem Unterstand für Jugendliche. Der Pseudomonasbefall lasse die Rinde platzen und breite sich sehr schnell aus. Als vergangenes Jahr der Baumlehrpfad und charakteristische Exemplare der 16 Baumarten im Rethener Park ausgezeichnet angelegt wurden, sei noch nichts davon zu sehen gewesen, so Achtermann. „Jetzt ist die Kastanie ein Fall für die Kettensäge.“

Käfer frisst sich durch Stamm

Die gleichfalls mit einem Schild versehene Schwarzpappel könne mit entsprechen mehr Pflegeaufwand vielleicht noch etwas stehen bleiben, sagt Betriebshofvertreter Hansing. Es sei sei eine Frage der Zeit, wann die Larven des Pappelbockkäfers so viele Gänge in den Stammschicht gefressen haben, dass der mehr als 100 Jahre alte Baum entnommen werden muss, wie es heißt.

Pilze und Schädlinge können sich in der Regel erst dann ausbreiten, wenn ein Baum bereits geschwächt ist. Zweifelsohne hat die Trockenheit ihnen in den letzten Jahren sehr zugesetzt. Eine künstlichen Bewässerung von Bäumen im Rethener Park, wie sie am der am Montag in der Sitzung des Ortsrat Rethen gefordert wurde, könnte die Bäume aber kaum retten, meinen die Verwaltungsvertreter. Schon ein einzelner mittelgroßer Baum verdunstet 100 Liter am Tag.

Abgesehen davon, dass es rechtlich und technisch mit hohem Aufwand verbunden wäre, die nötigen Wassermengen in den Park zu bringen – der Bruchriede darf keines entnommen werden und schwere Fahrzeuge mit Wassertank dürfen nicht durch den Park fahren. So käme das Wasser kaum dort an, wo es die großen Bäume benötigen. Im Gegensatz zu Jungbäumen liegen ihre Wurzeln sehr tief und suchen Grundwasser.

Jeder zweite Baum betroffen?

Der Rethener Park wurde um 1800 auf dem früheren Rittergut von Hartmann angelegt. Die 16 Baumarten, die dort aktuell stehen, werden früher oder später absterben und gefällt werden müssen. Das gesamte Klima verändert sich und damit die Voraussetzungen, die Bäume mitbringen müssen, um dort weiter zu bestehen. 30 bis 35 Prozent der Bäume in Deutschland könnten Studien zufolge in den nächsten Jahren verloren gehen, sagt Teamleiter Achtermann. Davon ist auch Laatzen nicht ausgenommen. Sollte es erneut längere Trockenperioden geben, könnte im Rethener Park sogar jeder zweite Baum betroffen sein, schätzen er und Hansing.

Die Herausforderung, geeignete Bäume zu finden, die dem Klima der den nächsten Jahrzehnten gewachsen sind, und trotz der dann steigenden Nachfrage und in den nötigen Mengen beschaffen zu können ist die vorrangige Aufgabe. Vermutlich werden künftig im Rethener Park mehr südeuropäische Baumarten wachsen, die längeren Trockenperioden und Starkregen stand halten. Die Weide am Spielplatz konnte es nicht. Sie musste im Sommer gefällt werden, nachdem überraschend ein dicker belaubter Ast abgebrochen war.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die unweit des Spielplatzes am Hauptweg stehende in der Länge geteilte und teils hohle Linde, macht den Baumexperten überhaupt keine Sorge. „Da hat vor 30 Jahren der Blitz eingeschlagen“, so Hansing, doch der Baum habe die Wunde gut geschlossen und – „nichts ist so stabil wie eine Röhre“. Die Linde könne noch sehr lange im Park stehen.

