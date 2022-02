Laatzen

Bereits zum 40. Mal lädt die SPD in Laatzen zu einem Politischen Aschermittwoch ein. Gefeiert wird der am Mittwoch, 2. März, ab 19 Uhr aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie jedoch wie im Vorjahr nur digital per Zoom-Videokonferenz. Wer nur zuschauen und nicht selbst agieren will, kann die Veranstaltung auf YouTube verfolgen.

Als Festredner treten zwei Bundestagsabgeordneten aus der Region Hannover aus: der Grasdorfer Matthias Miersch sowie der Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes Hannover, Adis Ahmetovic, frisch gewählter Parlamentarier. Auch die SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann schaut mit auf die Höhepunkte der 40-jährigen Geschichte des Politischen Aschermittwochs in Laatzen zurück.

Tradition beim Politischen Aschermittwoch beibehalten

Um trotz des nur virtuellen Treffens etwas von den traditionellen Treffen mit Matjes und Frikadellen zu erhalten, bereiten die Veranstalter für den Abend sogenannte Politischer-Aschermittwoch-Pakete vor. Alle Interessierten, die die kühl zu haltenden Pakete erhalten sowie bei der Veranstaltung gemeinsam öffnen wollen, müssen sich rechtzeitig anmelden. Möglich ist das noch bis einschließlich Sonntag, 27. Februar, über die Internetseite spd-laatzen.de, wobei die teilnehmenden Personen einzeln genannt werden sollen. Auf der Seite sollen auch zeitnah weitere Informationen zur digitalen Übertragung des Politischen Aschermittwochs zu finden sein.

Verpflegungspakete Tag der Veranstaltung

Die Verpflegungspakete sind am Tag der Veranstaltung, von 16 bis 18 Uhr an verschiedenen Standorten in Laatzen abzuholen. „Für Kurzentschlossene ist es auch ohne Anmeldung möglich, der Veranstaltung beizuwohnen – allerdings ohne ein Verpflegungspaket“, teilten die Laatzener Sozialdemokraten mit.

Wer technische Hilfe benötigt oder weitere Fragen hat, kann Felix Habicht erreichen unter der Email-Adresse felix.habicht@spd-laatzen.de.

Die Laatzener Sozialdemokraten freuen sich auf einen interessanten und unterhaltsamen Politischen Aschermittwoch und wünschen schon jetzt viel Spaß!

Von Astrid Köhler