Laatzen

Die Laatzener SPD hat Ernesto Nebot als ihren Spitzenkandidaten für die Wahl zur Regionsversammlung im September nominiert. Der Ortsverein Laatzen verständigte sich am Sonnabend bei einer Mitgliederversammlung auf die Nominierung des Retheners. Ins Rennen schicken wollen die Sozialdemokraten außerdem die Ratsfraktionsvorsitzende Silke Rehmert aus Gleidingen und Katja Bestel aus Alt-Laatzen.

Seit 2011 in der Regionsversammlung

Nebot ist bereits seit 2011 Mitglied der Regionsversammlung und gehört dort dem Verkehrs-, dem Wirtschafts- und dem Feuerschutzausschuss an. Nach Auskunft des Ortsvereinsvorsitzenden Harald Zietz wurde mit den benachbarten SPD-Ortsvereinen in Sehnde und Pattensen vereinbart, dass Laatzen für die gemeinsame Wahlgebietsliste die Plätze eins, vier und sieben in Anspruch nehme. Nebot kann sich damit relativ gute Chancen für eine Wiederwahl ausrechnen.

Wegen der Corona-Situation haben sich die Sozialdemokraten diesmal unter freiem Himmel an der Bühne im Park der Sinne getroffen. Mit dabei waren 21 Personen, darunter 19 wahlberechtigte Mitglieder.

Von Johannes Dorndorf