Schienenersatzverkehr in Laatzen - Arbeiten an den Gleisen: Busse ersetzen Bahnen der Linie 2 in Grasdorf

Am Montagabend, 5. Oktober, fahren durch Laatzen-Grasdorf nur Busse. Der Stadtbahnverkehr der Linie 2 ruht wegen Gleisarbeiten bei der Haltestelle Ginsterweg. Die dortige Lärmproblematik wird mit den Arbeiten aber noch nicht gelöst.