Rethen

Eine Hilfsaktion für die Rethener Grundschulkinder haben die Eltern des Freundeskreises am Mittwoch auf die Beine gestellt. Um den Jungen und Mädchen das Spielen auf dem Pausenhof nach einer möglichen Öffnung der Schule zu ermöglichen, hat Bauunternehmer Thomas Kellner am Mittag den Schulhof mit einem Radlader freiräumen lassen. Seine Tochter Cosima besucht die dritte Klasse der Grundschule – und hat gemeinsam mit ihrem Vater gleich selbst Hand angelegt.

Ausgelöst wurde die Aktion durch einen Elternbrief der Grundschulleitung, bei dem es eigentlich um eine Entzerrung der Schulanfangszeiten wegen Schnee und Corona ging. Darin hieß es am Rande, die Kinder müssten die Pausen wegen der Schneemassen vorerst im Schulgebäude verbringen. Die Eltern des Freundeskreises wollten daraufhin zunächst eine Gemeinschaftsaktion organisieren, um den Hof mit vereinten Kräften freizuräumen, hörten sich dann aber wegen der Abstandsregelungen nach jemandem mit einem Radlader um.

Anzeige

Lesen Sie auch Laatzen: Schneemassen von der Erich-Panitz-Straße landen auf Festplatz Rethen

„Toll, dass die Eltern sich so einbringen“

Kellner, dessen Betrieb nur wenige Straßen entfernt liegt, meldete sich daraufhin am Mittwochmorgen beim Hausmeister der Schule, um seine Hilfe anzubieten. Noch am Vormittag rückte er gemeinsam mit Mitarbeiter Naser Ujkani an, um den Hof freizuräumen. „Dann haben die Kinder zumindest die Möglichkeit, nach draußen zu gehen“, sagt Kellner. Darüber freut sich nicht nur seiner Tochter, sondern auch Schulleiterin Emine Haydar: „Ich finde es toll, dass die Eltern sich so einbringen und Herr Kellner das so schnell umgesetzt hat.“ Die Zuwegung zum Gebäude sei natürlich schon vorher vom Betriebshof freigelegt worden. Wann die Schule wieder öffnet, stand am Mittwochnachmittag noch nicht fest.

Von Johannes Dorndorf