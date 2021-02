Hannover

Schnee und Eis sorgen auch am Montag in der Region Hannover für gefährliche Verkehrsbedingungen: Wie die Polizei mitteilt, haben sich seit 6 Uhr morgens allein bis zum frühen Nachmittag insgesamt 36 Verkehrsunfälle auf den Straßen in der Landeshauptstadt sowie im Umland ereignet. Laut Polizeisprecher Michael Bertram wurden bei den unterschiedlich schweren Zwischenfällen fünf Menschen verletzt. Bei Sehnde kam es zu einem besonders schweren Unfall mit zwei Schwerverletzten.

Polizei lobt trotzdem angepasste Fahrweise vieler Autofahrer

„In den vorläufigen Zahlen vom Montag sind aber auch Unfälle inbegriffen, die nichts mit der Wetterlage zu tun hatten“, betont Polizeisprecher Bertram. Außerdem sei auch kein örtlicher Schwerpunkt mit auffälliger Häufung von Zwischenfällen auf den Straßen zu beobachten. Die Polizei lobt vielmehr die offenbar angepasste Fahrweise der meisten Verkehrsteilnehmer. Denn: Noch vor einer Woche seien in der Region Hannover am ersten Tag des Wintereinbruchs mit Schneefall und Glatteisbildung im nahezu gleichen Zeitraum zwischen 6 und 13.30 Uhr deutlich mehr Verkehrsunfälle registriert worden, teilt Bertram mit. Auch die Feuerwehr und die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen berichteten am frühen Nachmittag von einer insgesamt ruhigen Lage auf Hannovers Straßen.

Deutscher Wetterdienst rät von Autofahrten weiterhin ab

Trotzdem warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiterhin vor gefährlichen Verkehrsbedingungen. Die amtliche Warnung gilt demnach für Hannover noch bis zum Nachmittag. Wegen gefrierenden Regens oder Sprühregens müsse stellenweise weiterhin mit Glatteis gerechnet werden. „Es treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf“, teilte der DWD am Mittag mit. Autofahrten sollen demnach möglichst vermieden werden. Auch die Polizeidirektion (PD) Hannover hatte bereits am Vormittag vor Schnee und Eis im Straßenverkehr gewarnt.

Auch auf der Bundesstraße 6 bei Gleidingen sind am Montag nach einem Verkehrsunfall Rettungskräfte im Einsatz. Quelle: Christian Elsner

Schwere Unfälle in Sehnde und Gleidingen

Am späten Montagvormittag hatten auf der Rethener Straße in Wassel (B 443) bei einem Frontalzusammenstoß zwei Menschen schwere Verletzungen erlitten. Die Ortsdurchfahrt wurde anschließend in beide Richtungen gesperrt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war nach ersten Erkenntnissen ein älteres Ehepaar mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Auch auf der Bundesstraße 6 bei Gleidingen ereignete sich am Montag ein schwerer Verkehrsunfall: Ein Auto rutschte dort in den Straßengraben.

Von Ingo Rodriguez