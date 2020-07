Hannover/Rethen

Die Bluttat im Rethener Aldi-Markt im Dezember 2019 hat ein Nachspiel vor Gericht: Das Landgericht Hannover verhandelt seit Mittwoch über die Attacke eines damals 44-Jährigen, der am 27. Dezember mit einem Schraubenzieher auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau einstach. Was schon im Zuge der Ermittlungen nahelag, wurde jetzt per Sachverständigengutachten bestätigt: Demnach leide der heute 45 Jahre alte Mann unter Wahnvorstellungen und sei schuldunfähig.

Beim Auftakt des Sicherungsverfahrens vor dem Schwurgericht kamen zunächst die Geschädigte, die selbst in dem Markt arbeitet, sowie zwei Polizeibeamte zu Wort. Nach Angaben eines Gerichtssprechers soll der Mann sich vor Ort mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin um die Abstammung der gemeinsamen Tochter gestritten haben. Dabei habe er einen Schraubenzieher bei sich in der Jackentasche getragen. Die Frau sei daraufhin in das Lager des Marktes geflohen – verfolgt von dem damals 44-Jährigen, der ihr auf Griechisch gedroht haben soll: „Ich bringe Dich jetzt um.“

Mit Schraubenzieher auf den Kopf eingeschlagen

Als er die Frau eingeholt hatte, habe er ihr mit dem Schraubenzieher mehrfach auf den Kopf geschlagen, sei dabei aber abgerutscht. Auch habe er mehrfach mit dem Schraubenzieher auf die Brust eingestochen. Der Mann habe erst von ihr abgelassen, als eine Mitarbeiter auf ihn zukam und ihn festhielt. Die Frau erlitt eine mehrere Zentimeter lange Wunde am Kopf, klagte über starke Kopfschmerzen und wurde zwei Tage lang im Krankenhaus versorgt.

Bereits vor der Tat im Dezember soll der Mann innerhalb der Familie Gewalt angewandt haben. Auch wurde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung in einem weiteren Fall gegen ihn ermittelt.

Gutachter: Beschuldigter hat Wahnvorstellungen

Der Sachverständige kommt in seinem schriftlichen Gutachten zu dem Schluss, dass der Beschuldige während der Tat schuldunfähig war – so erläuterte es das Gericht am Mittwoch auf Anfrage. Der Gutachter gehe von einer Konstellation von Wahnvorstellungen mit Verfolgungs- und Vergiftungsängsten, psychotischer Störung und möglicherweise Shizophrenie aus. Bereits nach der Festnahme im Dezember hatte eine Neurologin die Notwendigkeit einer Einweisung festgestellt.

Die Staatsanwaltschaft beantragte die dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Ein solcher Maßregelvollzug ist grundsätzlich unbefristet, wird aber jährlich daraufhin überprüft, ob er zur Bewährung unter Auflagen ausgesetzt werden kann.

Die Verhandlung vor dem Landgericht Hannover wird in den nächsten Tagen fortgesetzt. Dann sollen weitere Zeugen gehört werden. Auch steht ein weiteres mündliches Sachverständigengutachten aus. Ein Urteil wird für nächste Woche erwartet.

Von Johannes Dorndorf