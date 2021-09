Hannover/Laatzen

Die Ermittlungen wegen der Schießerei an der Straße Alter Flughafen in Hannover-Vahrenheide dauern an. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag auf HAZ-Anfrage mitteilte, gibt es weiter viele offene Fragen. Unklar ist demnach vor allem, weshalb die vier Männer am Donnerstagabend aneinander gerieten. Mittlerweile hat die Polizei die Wohnungen der Beteiligten durchsucht.

„Wir sind noch dabei, die Umstände aufzuklären“, sagt Sprecherin Kathrin Söfker. Offen ist weiterhin, ob es beispielsweise eine alte Fehde gab oder Streit im Straßenverkehr. Die Männer seien allerdings „nicht sehr gesprächig“. Sie alle hätten osteuropäische Wurzeln, leben aber seit Langem in Deutschland. Wegen des festen Wohnsitzes und fehlenden dringenden Tatverdachts kamen die beiden mutmaßlichen Angreifer am Freitag wieder aus dem Gewahrsam frei. Der Vorwurf lautet versuchter Totschlag.

Wohnungen der Beteiligten durchsucht

Bekannt ist bis dato, dass die beiden Insassen eines Ford am Donnerstag gegen 23.35 Uhr aus einem Mercedes ML heraus beschossen wurden. Der 26-Jährige aus Laatzen und dessen 18-jähriger Beifahrer rasten daraufhin davon, ehe der Mondeo in Höhe Dornierstraße eingeholt wurde. Dort habe es dann eine Schlägerei gegeben. Beim Eintreffen der Polizei flohen der 54- und 46-Jährige im Mercedes, konnten aber gestoppt werden.

Die Opfer wurden zwar verletzt, aber nicht durch Kugeln getroffen. Noch am Freitag durchsuchte die Polizei die Wohnungen der Beteiligten in Hannover und Laatzen. Söfker: „Es wurde einige Beweise sichergestellt.“ Details nennt sie nicht. Darüber hinaus ist die Polizei derzeit dabei, Zeugen zu vernehmen. Angesichts der Uhrzeit und vor allem, weil die Schlägerei mitten in einem Gewerbegebiet stattfand, ist deren Zahl allerdings überschaubar.

Von Peer Hellerling