Gleidingen

Beim Schützenfest in Geidingen sind am Sonnabend reichlich Bier, Lüttje Lagen, Bratwürste und Fahrten in Fahrgeschäften verkauft worden. Wie bereits im vergangenen Jahr saßen die „Besucher“ dabei allerdings wegen der Corona-Pandemie Zuhause vor dem heimischen PC und tätigten ihre Bestellungen digital als Spenden.

Ab 19 Uhr sorgte DJ Olly beim Schützenfest Zuhause 2.0 mit Musik aus dem fast leeren Schützenhaus für Partystimmung. „Auch wenn keine Besucher hier sind, fällt es mir nicht schwer, gute Laune zu verbreiten“, sagte er. „Die Menschen, die die Party per Livestream verfolgen, feuern mich mit ihren Kommentaren an.“

Zur Galerie Besucher spenden 4010 Euro für virtuelle Bratwurst und Co.

Teilnehmer aus ganz Deutschland

Dabei toppte die Teilnehmerzahl noch die vom vergangenen Jahr. Verfolgten 2020 rund 1100 Gäste die virtuelle Schützenparty, hatten sich am Sonnabend mehr als 2500 Menschen zugeschaltet. Rund 180 davon beteiligten sich am Chat. „Wir hatten Besucher aus ganz Deutschland und sogar aus Miami“, sagte Schützenchef Christian Dawideit. Die meisten Gäste kamen allerdings aus Gleidingen und den Laatzener Nachbarorten. In Gleidingen hatte viele Bewohner auch ihre Vorgärten passend zum Schützenfest geschmückt.

Bei der digitalen Party konnten alle Gäste Fotos von ihrer Feier am PC hochladen, chatten und Musikwünsche äußern. Für eine reibungslose Übertragung per Livestream sorgte das Unternehmen Köppa & Fischer Medien aus Osnabrück, das auch im vergangenen Jahr im Gleidinger Schützenhaus die technische Leitung hatte. Marcel Mateschka aus Gleidingen achtete als virtueller Türsteher darauf, dass im Chat die notwendigen Umgangsformen eingehalten wurden, die Gleidingerin Sarina Blumenberg beantwortete die Anfragen der Gäste.

Freies Fanfarencorps Alt-Laatzen macht Live-Musik

Nachdem Schützenchef Christian Dawideit die Besucher im Stream in einer Ansprache begrüßt hatte, eröffnete das Freie Fanfarencorps Alt-Laatzen das virtuelle Volks- und Schützenfest mit Live-Musik. Die Musiker, die bei den Schützenfesten in Gleidingen stets eine feste Größe sind, waren mit sechs Personen vor Ort. „Es ist das erste Mal seit acht Monaten, dass wir in reduzierter Besetzung wieder zusammen spielen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende, Jan Petersen. Der Spielfreude der Musiker, die mehrere Live-Auftritte während der virtuellen Schützensause hatten, merkte man das jedoch nicht an. Als besonderen Höhepunkt zog sich Jan Petersen das Kostüm des Vereinsmaskottchen „Fanko“ an und legte als blauer Drache ein flottes Tänzchen aufs Parkett.

Dabei mussten alle Personen, die das Schützenhaus betraten, einen negativen Coronatest vorlegen oder sich vor Ort testen. „Wir haben uns streng an die aktuelle Corona-Verordnung gehalten“, sagt Schützenchef Christian Dawideit.

Videos zeigen aktuelle Schützenkönig

Außerdem wurden mehrere Videos gezeigt: Grußworte von Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert, eine Anleitung zum Lüttje-Lagen-Trinken sowie die Proklamation der Schützenkönige aus dem vergangenen Jahr. Die Titel hatten die Junggesellschaft Ingeln-Oesselse sowie die Hausgemeinschaft Tordenskioldstraße 13 und 15 geholt, weil sie 2020 am meisten gespendet hatten.

Ein weiteres Video zeigte die Übergabe eines Teils der Spenden aus dem vergangenen Jahr an das Kinder-und-Jugendhaus der Bethelstiftung in Ingeln-Oesselse. Außerdem konnten alle Gäste, die mehr als 15 Euro spendeten ein Lüttje-Lagen-Set gewinnen.

Party geht bis 2 Uhr nachts

Ursprünglich sollte die digitale Party von 19 bis 22 Uhr gehen. Die Stimmung war jedoch so gut, dass DJ Olly bis 2 Uhr morgens Musik auflegte. „Und selbst da waren noch rund 50 Leute im Chat“, berichtet Dawideit.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei übertrafen die Schützen die Spendensumme von der ersten Auflage 2020 locker. Insgesamt kamen 4010 Euro für virtuelle Speisen und Getränke sowie für Autoscooter-Fahrten und Co. zusammen. Im vergangenen Jahr waren es 1950 Euro.

Gleidinger Feuerwehr wird Schützenkönig

Den größten Betrag spendete der User Hetzke_Heinze_Fateiger mit 841 Euro und wird damit Schützenkönigin 2021. Den nächst höheren Betrag spendete die Freiwillige Feuerwehr Gleidingen mit 800 Euro und holte sich damit den Titel des Schützenkönigs 2021. Die Proklamation soll im nächsten Jahr stattfinden. „Dann hoffentlich wieder bei einem realen Schützenfest“, sagt Dawideit. „Das virtuelle Fest ist zwar eine tolle Alternative, aber es kann ein wirkliches Zusammenfeiern und ein soziales Miteinander nicht ersetzen.“

Dennoch ist der Schützenchef „sprachlos“ von der großen Spendenbereitschaft. „Das zeigt den großen Zusammenhalt in der Ortsgemeinschaft und darüber hinaus“, freut er sich. Die Spenden sollen zur Hälfte dem Verein für Krebskranke Kinder Hannover und zur anderen Hälfte Projekten im Ort zugutekommen.

Von Stephanie Zerm