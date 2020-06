Hannover/Laatzen

Distanz liegt Grundschullehrerin Pamela Krug (44) überhaupt nicht. Deshalb hat sie versucht, diese zu überwinden, als das besonders schwierig war – in der Zeit, als die Schulen wegen der Corona-Pandemie wochenlang geschlossen waren. Doch wie hält man Kontakt zu Drittklässlern, die noch nicht so selbstverständlich mit den digitalen Medien umgehen wie ältere Schüler? Krug, die seit 14 Jahren an der Grundschule Laatzen-Rethen unterrichtet, hat den Schülern Videobotschaften und kleine einprägsame Erklärfilme zum schriftlichen Addieren und Subtrahieren geschickt. Bei den Eltern kam das sehr gut an.

Nun – im Wechsel zwischen Präsenzlernen und Homeschooling – gibt es neue Herausforderungen. Für Krug vor allem in drei Bereichen.

Schere zwischen guten und schwächeren Schülern weitet sich

Da sei zum einen das Fachliche. „Die Kinder sollen da abgeholt werden, wo sie stehen“, sagt die Lehrerin, selbst Mutter zweier Söhne (acht und zwölf Jahre alt). Nur sei das eben jetzt sehr unterschiedlich. „Die Schere zwischen leistungsstarken Schülern, die zu Hause gefördert wurden, und den eher schwächeren hat sich geweitet.“ Genau davor hatten Experten schon seit Langem gewarnt. Corona tue der Bildungsgerechtigkeit nicht gut. Auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) sieht bei dem Thema Handlungsbedarf.

Stift ausleihen? Derzeit verboten

Für Pamela Krug ist das Methodische die zweite große Herausforderung. Unterricht wie vor Corona geht nicht mehr. Man müsse sich Wege überlegen, um nicht in altertümlichen Frontalunterricht zurückzufallen, sagt sie. Das gelinge durch kleine Bewegungsspiele, teils von den Kindern selbst gewählte Aufgaben oder abwechslungsreiche Aufgabenstellungen. Gruppenarbeit wie früher ist derzeit verboten – genauso wie das Teilen von Heften oder Ausleihen von Stiften.

Hilfsbereitschaft? Verboten

Die größte Herausforderung sei das Emotional-Soziale. Krug sagt: „Alles, was man vor der Corona-Krise gefördert hat, ist auf einmal nicht mehr erlaubt. Keine Hilfsbereitschaft, etwa durch das Abgeben von Anspitzern, keine kooperativen Lernformen, in denen sich Kinder gegenseitig unterstützen sollen. Auch die Selbstständigkeit wird gebremst, dadurch, dass die Kinder sich nicht frei bewegen dürfen.“

So sollte Grundschule eigentlich nicht sein, findet die 44-Jährige: „Mir tut es sehr leid um das Schüler-Lehrer-Verhältnis. Mir ist es wichtig, dass die Kinder sich in der Grundschule wohl und geborgen fühlen. Nun darf man ihnen aufgrund der Abstandsregel streng genommen nicht mal mehr ein Pflaster geben und trösten, wenn sie sich geratscht haben.“ Ständig müsse sie den Kindern sagen, dass sie ihr nicht zu nahe kommen dürften. „Ich kann ihnen kaum etwas einzeln am Platz erklären, weil dann dabei die Abstandsregel nicht eingehalten wird.“ Am ersten Tag zurück in der Schule hat sie den Kindern eine Urkunde überreicht – für das hervorragende Lernen zu Hause im März und April.

Nähe über Fußklatscher und Winken herstellen

Krug sagt, sie versuche, mit den Kindern das gute Verhältnis durch gute Gespräche, Scherze und kleine Gesten aufrecht zu erhalten. „Morgens begrüßen wir uns mit einem Fußklatscher, mittags wird jeder einzeln durch Winken verabschiedet. Geburtstagskindern wird über Videoanruf gratuliert, und sie bekommen eine kleine Aufmerksamkeit mit nach Hause, falls sie an diesem Tag Homeschooling haben.“ Für den allergrößten Notfall, wenn körperliche Nähe einmal unerlässlich sein sollte, hat ihr eine Freundin eine FFP3-Maske besorgt.

