Laatzen

Es ist hier vor allem eines an diesem Vormittag: sehr still. Drei Grundschulkinder sitzen an einem Tisch im Bistro des Kinder- und Jugendzentrums in Laatzen-Mitte (KiJuz). Sie tragen Masken und machen ihre Hausaufgaben in Deutsch und Mathe. Weil sie Geschwister sind, müssen sie untereinander keine Abstände einhalten. Wer Hilfe benötigt, setzt sich mit Sozialpädagogin Christine Kirschen aufs Sofa und spricht die Aufgaben durch.

Seit gut einer Woche öffnet das KiJuz auch vormittags von 10.30 bis 12.30 Uhr. Kinder und Jugendliche können kommen, um Hausaufgaben zu machen oder für Klassenarbeiten zu lernen. Denn aufgrund der hohen Corona-Zahlen unterliegen einige Schulen in Laatzen derzeit dem sogenannten „Szenario B“. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen unterteilt werden und dann im Wechsel eine Woche in die Schule kommen und eine Woche von Zuhause lernen müssen. Das Angebot will das KiJuz aufrecht erhalten, solange Schulen in Laatzen im Szenario B sind.

Ruhe für die Kinder, Entlastung für die Eltern

„Wir wollen ein Angebot für die Kinder schaffen, die zu Hause nicht so gut arbeiten können“, sagt Martin Fahl. Er ist Sozialpädagoge und hauptamtlicher Mitarbeiter im Kijuz. Seiner Einschätzung nach sei dabei die Ruhe vor Ort am Wichtigsten. „Viele Kinder haben daheim kleine Geschwister. Hier ist es einfacher, eine Lernatmosphäre zu schaffen“, sagt er. Zwei bis drei KiJuz-Angestellte sind immer vor Ort, um beim Lernen zu unterstützen. „Damit entlasten wir auch Eltern, die berufstätig sind und keine Zeit haben oder aus anderen Gründen nicht bei den Aufgaben helfen können“, sagt Fahl. Außerdem gibt es im KiJuz Internet und bei Bedarf auch Computer, die genutzt werden können.

An einem Tisch können die Kinder in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Nach dem derzeit gültigen Hygienekonzept können 15 Kinder gleichzeitig im KiJuz lernen. Platz gibt es hier genug. Das Bistro, einen Leseraum, mehrere Sofaecken. Bisher wird das Angebot aber nur wenig genutzt, an diesem Vormittag sind nur die drei Geschwister da. „Wir hoffen, dass noch mehr Schülerinnen und Schüler von unserem Angebot erfahren und es vielleicht auch ihnen helfen kann“, sagt Esther Schwab. Sie ist stellvertretende Teamleiterin im Kinder- und Jugendbüro der Stadt Laatzen.

Im Sommer war die Nachfrage größer

Es ist nicht das erste Mal, dass das KiJuz wegen Corona eine Vormittagsbetreuung anbietet. „Als wir im Juni wieder aufmachen konnten, haben wir das eingerichtet“, sagt Martin Fahl. Damals sei die Nachfrage noch höher gewesen als momentan, weil wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus lernen mussten. Fahl glaubt aber, dass wieder mehr Kinder kommen werden, je länger Schulen im Szenario B sind.

Platz gibt es genug: Martin Fahl im Lesezimmer. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Teilnehmen an der Vormittagsbetreuung und auch am restlichen Angebot des Zentrums können alle, die einen sogenannten VIP-Ausweis haben. Einen solchen können alle Kinder und Jugendlichen bekommen, deren Erziehungsberechtigte eine Einverständniserklärung ausfüllen. Diese ist am KiJuz oder online unter kijub-laatzen.de erhältlich. Insgesamt seien bisher 180 Karten ausgegeben worden, sagt Fahl.

„Schule ist mehr als Lernen“

Birthe Edelmann schaut im KiJuz vorbei. Sie ist Jugendsozialarbeiterin am nahegelegenen Erich-Kästner-Gymnasium (EKG). Sie findet das Angebot der Vormittagsbetreuung toll und will bei der EKG-Schülerschaft Werbung dafür machen. Ihrer Einschätzung nach würden die Schülerinnen und Schüler vor allem unter den sich ständig ändernden Maßnahmen und dem stetigen Wechsel zwischen den verschiedenen Szenarien leiden. „Ein geregelter Schulalltag ist das Wichtigste, ob nun in Szenario A oder Szenario B“, sagt sie. Maßnahmen wie die des KiJuz könnten dabei helfen, ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen.

Aber nicht nur Ruhe sei wichtig, sondern auch die sozialen Kontakte, glaubt Esther Schwab vom Kinder- und Jugendbüro. Kinder und Jugendliche, die nicht in die Schule könnten, würden vor allem darunter leiden, dass sie ihre Freundinnen und Freunde nicht dort treffen können. Im Rahmen der KiJuz-Betreuung ist das unter den gegebenen Hygieneregeln immerhin möglich. „Schule ist eben doch mehr als Lernen. Das merken viele Kinder und Jugendliche gerade besonders deutlich“, sagt Schwab.

Von Yannick von Eisenhart Rothe