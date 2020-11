Ingeln-Oesselse

Die Bedenken haben Wirkung gezeigt. Anders als bisher geplant werden die Raummodule für die Grundschule Ingeln-Oesselse doch nicht großflächig auf der Nordseite des TSV-Geländes aufgestellt. Vielmehr soll das Provisorium platzsparender und in zweigeschossiger Bauweise errichtet werden. Der Parkplatz am TSV-Klubhaus bleibt damit wie gewünscht frei. Dafür gibt es nun aber andere Einschränkungen.

Bei den bisherigen Gesprächen hatte der Sportverein grundsätzlich Bereitschaft signalisiert, seinen A-Platz für das Schulprovisorium um etwa zwölf Meter zu verkürzen, sodass dieser immer noch für Punktspiele genutzt werden kann. Dass aber Teile des Parkplatzes mit den insgesamt 100 Raummodulen bebaut werden sollten hatte der TSV-Vorstand um den Vorsitzenden Marc Binder jedoch abgelehnt – auch im Namen anderer Vereine sowie mit Blick auf künftige Schützenfeste und Anwohner.

Vom Umzug und Abriss der Schule bis zur Eröffnung des Neubaus an der Lessingstraße wird mit knapp zwei Jahren Bauzeit gerechnet. So lange wäre der Parkplatz dann nur eingeschränkt zu nutzen gewesen, was zu Mehrbelastungen im Ort geführt hätte.

Änderung bringt auch Nachteile mit sich

Die Stadt habe umgeplant, damit der Parkplatz vollständig erhalten bleibt, sagte ihr Sprecher Matthias Brinkmann. Die Änderungen bringt allerdings auch Nachteile mit sich. So ist das Obergeschoss nicht barrierefrei und für Gehbehinderte schlecht bis gar nicht zu erreichen. Da es sich nur um ein zeitlich beschränkt genutztes Provisorium handele, sei dies zu verkraften, meint der Stadtsprecher. Die platzsparende Variante ist aber auch aufwändiger. „Wir brauchen ein stärker belastbares Fundament und Außentreppen für den zweiten Fluchtweg“, erklärte Brinkmann.

Das zuletzt mit rund 1 Million Euro veranschlagte Provisorium verteuert sich ob der Zweigeschossigkeit um geschätzt 180.000 Euro. Für den für Ganztagsangebote und mit einer Mensa ausgestatteten Schulneubau rechnet die Stadt derzeit mit insgesamt rund 12 Millionen Euro.

Mit Ausnahme der Turnhalle sowie der 18 Jahre alten Aula (rechter Bildrand) werden die alten Grundschulgebäude abgerissen. Sie machen Platz für den Neubau. Quelle: Astrid Köhler

Tribüne kann nun bleiben

Der Verein, der am Montag am Rande der Ortsratssitzung von den neuen Plänen erfuhr, ist vor allem froh, dass das Parkplatzproblem gelöst ist. „Wir sind glücklich, dass wir mit dem Platz, den wir zur Verfügung gestellt haben, auskommen“, sagte der TSV-Chef Binder. Es sei nun so gekommen, wie es der Verein der Stadt in Gesprächen auch vorgeschlagen habe. Kein Baum müsse gefällt werden, die Tribüne könne stehen bleiben, und auch sonst könnten alle zufrieden sein. „Wir hoffen nun auf eine gute Umsetzung“, so Binder.

Umzug in Container bis Mitte 2021

Wann genau die von der Stadt angemieteten Raummodule nach Ingeln-Oesselse kommen, ist noch unklar. „Es gibt noch keinen konkreten Bauzeitplan“, so der Stadtsprecher. Dieser lasse sich erst festlegen, wenn die Ausschreibung beendet und ein Generalunternehmer gefunden worden ist. Dem derzeitigem Zeitplan nach gehe der Fachbereich von einem Start des Vergabeverfahrens zum Ende des ersten Quartals im neuen Jahr, also im März. „Ziel ist es dann schnellstmöglich einen Generalunternehmer vertraglich zu binden“, sagte Brinkmann. Angestrebt werde der Umzug ins Provisorium für das zweite Quartal 2021, also zwischen Ostern und den Sommerferien.

