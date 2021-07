Laatzen

Wie kann der Neubau der Grundschule Im Langen Feld am besten realisiert werden: mit der alten Turnhalle und dem angrenzendem Kinder- und Jugendtreff oder ohne diese Gebäude? In ihrer Standortanalyse haben die von der Stadt beauftragten Planer zwei Varianten verglichen. Danach sind sie zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Zwar ist der Abriss und teilweise Neubau unter dem Strich teurer als der Gebäudeerhalt. Im Gegenzug bieten sich den Planern zufolge aber funktionale und organisatorische Vorteile. Im Kern geht es darum, ob die Sporthalle und Quatschkiste wie 2019 per Ratsbeschluss festgelegt, tatsächlich erhalten bleiben sollen oder nicht.

Im Juni 2019 hatte sich der Rat auf Basis eines Wirtschaftlichkeitsgutachtens für den Neubau der seit 1968 errichteten Grundschule und gegen eine Sanierung ausgesprochen. Allerdings war in dem Beschluss die Sporthalle und die angegliederte Quatschkiste noch ausgenommen worden. Mit der seit Mai vorliegenden Standortanalyse des beauftragten Architektur- und TGA-Planungsbüros Carsten Grobe ergibt sich nun ein neues Bild.

Was spricht für den Abriss?

Sollten die Ein-Feld-Halle und die fast 30 Jahre alten Quatschkiste gemäß der Variante zwei abgerissen werden, könnte das gesamte Schulgebäude in einem Bauabschnitt errichtet werden, schreibt der Architekt. Bei der Variante eins hingegen wäre weniger Platz auf dem Gelände. Für den Schulneubau wären dann mehreren Bauabschnitte im laufenden Betrieb erforderlich, was Zeit kostet.

Wo machen die Grundschüler ohne eigene Halle Sport?

Übergangsweise könnte die laut Stadt noch einige Jahre zu erhaltende Ein-Feld-Halle an der Straße Am Kiefernweg genutzt werden. Diese liegt etwa fünf Gehminuten, 350 Meter, entfernt. Platzmäßig und organisatorisch spräche nichts dagegen, teilte die Stadt mit. Später könnten die Kinder in der größer und neu zu bauenden Zwei-Feld-Halle im nördlichen Geländeteil der Grundschule Im Langen Feld trainieren.

Gibt es auch Argumente für den Erhalt der Sporthalle?

Ja, das Geld. Denn eine Neubau ist erst einmal teurer. Langfristig biete die im Falle eines Abrisses geplante moderne Zwei-Feld-Halle aber mehr Möglichkeiten, als zwei Ein-Feld-Hallen an zwei Standorten zu erhalten, so das Ergebnis der Analyse.

Die Ein-Feld-Halle bei der AES an der Straße Am Kiefernweg könnte im Falle eines Abrisses übergangsweise von den Grundschülern Im Langen Feld genutzt werden. Sie liegt nur fünf Gehminuten entfernt. Quelle: Astrid Köhler

Mit welchen Gebäuden wird die neue Grundschule geplant?

Der genaue Raumplan mit Zahlen- und Größenangaben liegt noch nicht vor und wird erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Klar ist bisher nur, dass die Grundschule jeweils vierzügig und für den Ganztagsbetrieb ausgestattet sein soll. Zusätzlich zu den Klassen- und Differenzierungsräumen, einer Sporthalle, Aula und dem Verwaltungstrakt ist also eine Mensa erforderlich. Auch sind ein ausreichend großer Pausenhof, Parkplätze und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder auf dem Gelände zu berücksichtigen.

Was wird im Falle eines Abrisses aus der Quatschkiste?

In dem Fall würde die Kinder- und Jugendeinrichtung übergangsweise in den Räumen der bisherigen Kindergartengruppe im Schulgebäude untergebracht. Nach den Sommerferien wird diese nicht mehr genutzt. Ab dann besuchen alle Kita-Kinder die neue Einrichtung an der Ahornstraße.

Wie unterscheiden sich die untersuchten Varianten?

In der Anordnung der Gebäude und Pausenhöfe. Bei der Variante eins bleiben die Klassenräume zwar im Bereich des heutigen Haupteingangs, werden aber näher an die Straße Im Langen Feld gerückt, sodass im nordöstlichen Geländebereich Platz für einen Schulhof und Parkplätze entsteht. In der Variante zwei hingegen sind die Klassenräume zur Wülferoder Straße ausgerichtet. Mensa und Aula würden dieser Variante zufolge als Riegel auf der Südwestseite des Geländes auf dem heutigen Lehrerparkplatzes entstehen. Das Verwaltungsgebäude ist in der Variante zwei an der Ecke zur Wülferoder Straße vorgesehen. In der Variante eins hingegen sind Aula und Mensa auf dem heutigen Schulhof angeordnet mit einem vorgelagerten, zur Wülferoder Straße ausgerichteten Verwaltungsgebäude.

Gibt es bei den Varianten auch Gemeinsamkeiten?

Ja, die Öffnung zur Wülferoder Straße und der gegenüberliegenden Albert-Einstein-Schule ist das verbindende Element. In beiden Varianten sollen der Haupteingang ebenso wie Fahrradparkplätze dorthin verlegt werden, wo derzeit ein Zaun steht und größere Büsche und Bäume wachsen.

Bei derzeitigen Haupteingang und westlichen Gebäudetrakt nahe einer alten Eiche könnte entweder Klassenräumen entstehen (Variante eins) oder ein Parkplatz mit neuer Zwei-Feld-Turnhalle. Quelle: Astrid Köhler

Bleibt die alte Eiche am jetzigen Haupteingang erhalten?

Das ist noch unklar. Aktuell würden die Grundlagen für die weitergehende Planung ermittelt, teilte die Stadt mit. Die in den Zeichnungen für die Standortanalyse dargestellte Kubaturen wie für den Hallenneubau (Variante zwei) seien Analogien um Möglichkeiten einer künftigen Bebauung aufzuzeigen. Die konkreten Formen und Auswirkungen können erst zu einem späteren Zeitpunkt, bei der Vorstellung des Entwurfes beantwortet werden.

Mit welchen Kosten wird gerechnet?

Die Planer gehen derzeit von Bausummen von 15,8 Millionen Euro für die Variante eins aus. Die zweite Variante ist mit 17,3 Millionen Euro zwar teurer, enthielte dafür aber auch eine Zwei-Feld-Sporthalle.

Wie geht es weiter?

Welche der beiden Standortvariante weiter verfolgt wird, muss die Politik entscheiden. Als erstes Gremium befassen sich am Dienstag, 13. Juli, ab 18 Uhr der Schulausschuss sowie der Ortsrat Laatzen in einer gemeinsamen Sitzung im Forum der Albert-Einstein-Schule (Wülferoder Straße 46) mit dem Thema. Dort will das Planungsbüro auch mündliche ergänzende Hinweise geben. Die finale Entscheidung trifft am Donnerstag, 15. Juli, ab 18 Uhr an derselben Stelle der Rat.

Vorausgesetzt, es gibt bei den Planungen keine große Verzögerungen: Wie ist der weitere Zeitplan?

Erste vorlaufende Maßnahmen könnten laut Stadt bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 beginnen. Die Hauptbaumaßnahme werde dann voraussichtlich im Frühjahr 2023 starten.

Von Astrid Köhler