Landesweit werden immer weniger Einbrüche gemeldet. Damit liegt Niedersachsen im allgemeinen Bundestrend, und auch in Laatzen ist die Zahl laut der jüngsten Kriminalstatistik für 2018 auf 82 gesunken (2017: 121). Experten erklären den Rückgang mit besseren Schutzmaßnahmen in Häusern und Wohnungen sowie der Präventionsarbeit. Weil Diebe weiterhin verstärkt in der sogenannten dunklen Jahreszeit einsteigen, organisiert der Laatzener Präventionsrat zusammen mit der Polizei für Dienstag, 22. Oktober, einen kostenlosen Informationsabend. Beginn ist um 19 Uhr im Stadthaus.

Bei der Veranstaltung erhalten Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer Tipps, worauf sie achten sollten. Als wichtige Faustformel gilt: Je schwerer es einem Dieb gemacht wird und je länger er braucht, um in die Innenräume zu gelangen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er seinen Einbruchsversuch abbricht.

Vier Einbrüche in einem Haus

Ebenfalls wichtig: Zusätzlich zur Haustür sollten auch alle weiteren Türen an Balkon und Terrasse sowie sämtliche Fenster gesichert werden. Kriminelle finden Lücken. Eine Rethenerin, bei der schon dreimal eingebrochen worden war, hatte über die Jahre zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen und ihr Haus nachgerüstet – und doch fanden die Diebe das einzige, nicht zusätzlich gesicherte Fenster und stiegen im Sommer 2017 ein viertes Mal ein.

Zwar können Einbrecher jederzeit zuschlagen – wenn die Bewohner nicht zu Hause sind –, aber die Urlaubszeit und die dunklen Herbst- und Wintermonate sind besonders beliebt. Letztere deshalb, weil Einbrecher in der Dämmerung und Dunkelheit schwerer zu erkennen und die Straßen noch länger belebt sind, sodass als Handwerker getarnte Kriminelle kaum auffallen.

Wie Einbrecher denken und handeln

Bei dem Informationsabend im Stadthaus erklärt die Polizei, wie Einbrecher denken und handeln – und wie Einbrüche zumindest erschwert und im Idealfall verhindert werden können. Zudem soll auf die Bedeutung einer gut funktionierenden Nachbarschaft hingewiesen werden.

Die Stadt Laatzen ist seit Dezember 2017 Mitglied im Netzwerk Zuhause sicher, das sich für einen besseren Einbruch- und Brandschutz einsetzt. Der Infoabend im Stadthaus wird in Kooperation mit dem Präventionsrat der Stadt, der Polizeiinspektion Süd, dem Polizeikommissariat Laatzen und dem Dezernat Technische Prävention der Polizeidirektion Hannover organisiert.

Tipps zum Schutz gegen Einbrecher

Die Technische Prävention der Polizeidirektion Hannover, berät Eigentümer und Mieter kostenlos über Sicherungsmöglichkeiten. Interessenten können Termine unter Telefon (0511) 1091114 vereinbaren. Auf www.k-einbruch.de gibt es zudem im Internet Hinweise zum Thema Haussicherung.

