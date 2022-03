Laatzen

Wie groß müssen die Regenwasserkanäle in der Stadt ausgelegt sein? Wo und in welcher Größe werden Retentionsbecken und -flächen benötigt und was ist noch alles zu bedenken, um Menschen und Gebäude in Laatzen bei künftigen Starkregenereignissen zu schützen? Spezielle Computerprogramme geben Antworten auf diese und weitere Fragen sowie wichtige Hinweise zur Schadensabwehr. Die Stadt Laatzen will so eine Software kaufen und die Region Hannover unterstützt sie dabei mit 10.000 Euro.

„Die Anpassung an die Folgen der globalen Erderwärmung ist ein wichtiges Thema, dass die Kommunen in unserer Region zunehmend beschäftigt“, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD), der den Fördermittelbescheid am Freitag bei seinem Antrittsbesuch in Laatzen persönlich an Bürgermeister Kai Eggert überreichte. So paradox es klinge, es gebe zwei Auswirkungen des Klimawandels: zu viel und zu wenig Wasser, sagte Krach. „Gegen beide Herausforderungen kann man Vorkehrungen treffen, aber man muss wissen, wo anzusetzen ist.“

Ohne Gegenmaßnahmen drohen Personen- und Gebäudeschäden

Laatzen müsse sich darauf einstellen, dass das städtische Kanalnetz ohne Gegenmaßnahmen seine Kapazitätsgrenze erreiche, sagte Bürgermeister Eggert. Bei Mengen von 20 oder gar 50 Liter Regen pro Quadratmeter binnen weniger Stunden würden die überschüssigen Mengen ihren Lauf nehmen. Hatten sich die Schäden in Laatzen-Mitte durch den Starkregen im vergangenen Sommer noch in in Grenzen gehalten – ebenso wie jene 2018 in Ingeln-Oesselse und 2019 in Gleidingen – könnten bei künftigen noch heftigeren Wolkenbrüchen ohne Gegenmaßnahmen auch in Laatzen Menschen und Gebäude zu Schaden kommen. „Die Ergebnisse der Starkregengefahrenkarte werden uns helfen, wirksame Maßnahmen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung wie Rückhaltereservoirs oder Schaffung von Retentionsräumen zu planen“, sagte Eggert.

Die neue Software soll mit Daten bereits erfolgter Starkregenereignisse gefüttert werden, um mögliche Überflutungsflächen für drei Szenarien zu entwickeln: für rein rechnerisch wiederkehrende Starkregenszenarien nach zehn, 30 und 100 Jahren. Die Gesamtkosten für die Starkregenkarte werden mit 52.000 Euro beziffert.