Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am Morgen vor schweren Unwettern in der Region Hannover und weiteren Teilen Niedersachsens gewarnt. Gegen 14 Uhr kam es dann zu Gewitter, Windböen und Starkregen in etlichen Teilen der Region. Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsatzorten ausrücken, es kam zu Behinderungen im Verkehr auf zahlreichen Straßen und im Bahnverkehr der Üstra.

+++ Blitzschlag: Üstra-Strecke gesperrt

In einem Wohnhaus am Ricklinger Stadtweg hat es offenbar nach einem Blitzeinschlag einen Brand im Dachstuhl gegeben. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Straße musste für Autos und den Bahnverkehr der Üstra gesperrt werden.

Feuerwehreinsatz am Ricklinger Stadtweg. Quelle: CLEMENS HEIDRICH

+++ A37 gesperrt: Baum stürzt auf Fahrbahn

Ein Baum und mehrere Äste stürzten während des Gewitter auf die A37 zwischen dem Dreieck Hannover-Süd und dem Abzweig zur B6. Die Autobahn wurde gesperrt. Auch mehrere Bundesstraßen in der Region wurden gesperrt, so etwa die B443 bei Sehnde zwischen der A7-Anschlussstelle Laatzen und Wassel.

Ein umgestürzter Baum liegt auf der B443. Quelle: Franson

Die B65 zwischen Ilten und Ahlten/Höver wurde am späten Nachmittag in beiden Richtungen gesperrt, da Bäume auf der Fahrbahn liegen.

Laatzen: Ein Blitz schlägt in der Nähe eines Windrades ein, während eine Unwetterfront über die Region hinwegzieht. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

+++ Brände in Langenhagen, Laatzen und Hannover

Gegen 14.15 Uhr wurde in Langenhagen ein Dachstuhlbrand an der Grafenberger Straße gemeldet, Ursache soll nach jetzigem Stand ein Blitzschlag gewesen sein. Alle Bewohner der beiden betroffenen Häuser konnten unverletzt gerettet werden.

Zur Galerie Ein Gewitter-Gebiet zieht am Montag über die Region Hannover – die Feuerwehr musste zu etlichen Einsätzen ausrücken. An einigen Orten sind spektakuläre Fotos entstanden.

Im weiteren Verlauf mussten auch die Feuerwehren in Laatzen und Hannover ausrücken. In Ingeln-Oesselse brannte eine Garage mitsamt darin geparktem Auto an der Breslauer Straße, mehrere Helfer mussten unter Atemschutz vorrücken. Die Rauchsäule war bis Gleidingen zu sehen.

Die Feuerwehr Laatzen musste einen Garagenbrand in Ingeln-Oesselse bekämpfen. Quelle: Feuerwehr Laatzen

Starkregen: Mann kommt bei Unfall ums Leben

Neben der Region Hannover sind auch weitere Gegenden Niedersachsens betroffen. Bei einem Gewitter mit starken Regenfällen ist am Montagmorgen ein 34-jähriger Mann aus Delmenhorst auf der Autobahn 1 in der Nähe der Gemeinde Bakum (Niedersachsen) ums Leben gekommen. Er war als Beifahrer in einem Kleintransporter in Richtung Münster unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Kurz vor der Anschlussstelle Vechta geriet der Kleintransporter ins Schleudern und prallte links in die Mittelschutzplanke.

Wie ich mich bei Gewitter richtig verhalte

