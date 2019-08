Laatzen-Mitte

Auf der Großbaustelle des siebengeschossigen Bürogebäudes an der Senefelderstraße ziehen die ersten Mieter ein. Während Bauarbeiter noch damit beschäftigt sind, vor dem Gebäude Pflastersteine zu verlegen, haben die Ärztinnen Isabel Freier und Silke Marquardt am Donnerstag die Schlüssel zu ihrer neuen Praxis bekommen. Auf insgesamt 265 Quadratmetern in der vierten Etage des Gebäudes an der Senefelderstraße 17 wollen sie künftig ihre Patienten behandeln. Doch bis dahin ist noch viel zu tun: Gebäudereiniger putzen in den Räumen die Fenster, wischen die von den Bauarbeiten staubigen neuen Böden.

Bauherr Valentin Klein überreicht den Ärztinnen Silke Marquardt (links) und Isabel Freier (Mitte) mit ihren Arzthelferinnen Regina Sturhan (Zweite von links) und Cordula Medzech den Schlüssel für ihre Praxis. Quelle: Stephanie Zerm

Zuwegung führt noch über Holzbretter

„Eigentlich wollten wir hier am Montag unsere Sprechstunde eröffnen“, sagt Hausärztin Isabel Freier. Doch der Termin wurde dann doch in letzter Minute verschoben. „Das können wir unseren Patienten nicht zumuten“, sagt die Medizinerin. Denn die Räume der Hausarztpraxis sind zwar schon fertig; erreichbar sind sie aber nur, wenn man über Kübel, Werkzeuge, Holzbretter und Folien steigt. Der Aufzug ist schon installiert, aber noch nicht in Betrieb, und im staubigen Treppenhaus stapeln sich die Bauutensilien. Auch vor dem Gebäude fehlt noch die Zuwegung. Wer ins Innere will, muss über Holzabdeckungen und Schottersteine gehen.

„In den nächsten Wochen wird ein Tischler unsere Praxiseinrichtung installieren, und anschließend werden die technischen Geräte aufgebaut“, sagt Silke Marquardt. Neuer Eröffnungstermin der Hausarztpraxis ist nun der 1. September. Bis dahin bieten die Medizinerinnen für ihre rund 150 Patienten eine Sprechstunde in einer provisorischen Praxis an der Hildesheimer Straße an.

Eingang soll zum 1. September fertig werden

„Bis zum 1. September sind das gesamte Treppenhaus, der Eingangsbereich und auch die Zuwegung fertiggestellt“, verspricht Bauherr Valentin Klein. Auch der Aufzug solle bis dahin funktionieren. Von den insgesamt 6500 Quadratmetern Fläche sei bis auf 1500 Quadratmeter bereits alles vermietet.

Hauptmieter werden das DRK und die Leine-VHS sein. Hinzu kommen neben der Hausarztpraxis zwei Unternehmen. Voraussichtlich im November sollen laut Klein beide Teile des L-förmigen Gebäudes an der Senefelderstraße 17 und 19 komplett fertiggestellt sein.

Leine-VHS bietet ab September Kurse im Neubau an

Die Leine-VHS will Mitte August anfangen, die ersten Kartons in ihre neuen Räume zu bringen. Mit insgesamt 2200 Quadratmetern ist sie flächenmäßig der größte Mieter in dem Bürogebäude. Auf insgesamt vier Etagen in der Senefelderstraße 19 und eineinhalb Etagen im Haus Nummer 17 will sie ihre bislang noch in ganz Laatzen verstreut liegenden Standorte bündeln.

„Unsere Räume an der Karlsruher und Würzburger Straße sowie im Alten Rathaus haben wir bereits gekündigt“, sagt VHS-Verwaltungsleiter Bjoern Schoof. In dem Neubau sollen ab Beginn des neuen Semesters am 16. September alle Kurse der Leine-VHS angeboten werden. „Die Räume werden dann sieben Tage die Woche von 8.30 bis 20 Uhr genutzt“, kündigt Schoof an. Auch die rund 40 Mitarbeiter der Leine-VHS werden bis dahin nach und nach ihre neuen Büros beziehen.

DRK-Rettungswache will Ende Oktober Betrieb aufnehmen

Das DRK geht davon aus, Anfang September die Schlüssel zu seinen neuen Räumen zu erhalten. „Anschließend werden die Räume eingerichtet und die technischen Geräte installiert“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer der DRK-Hilfsdienste in der Region Hannover, Frank Wöbbecke. Auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern will das DRK künftig seine neue Rettungswache und seine Nachrichtenzentrale betreiben. Dafür sind im linken Teil des Gebäudes, der Senefelderstraße 17, das gesamte Untergeschoss, das Erdgeschoss und die erste Etage vorgesehen.

Im Tiefgeschoss entstehen eine Fahrzeughalle für rund zehn Rettungsfahrzeuge, Umkleide-, Lager- und Desinfektionsräume. Im Erdgeschoss ziehen Rettungswache und Nachrichtenzentrale ein, im ersten Obergeschoss entstehen Räume für die Aus- und Weiterbildung.

„Wir gehen davon aus, dass wir Ende Oktober den Betrieb in der neuen Räumen aufnehmen können“, sagt Wöbbecke. Dieses sei zwar ursprünglich bereits für September anvisiert gewesen. Aufgrund von Lieferproblemen habe sich der Termin jedoch etwas verschoben. Im Großen und Ganzen sei der Zeitplan aber eingehalten worden.

Von Stephanie Zerm