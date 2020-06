Laatzen

Lisbeth Hanke freut sich. Ihr Bruder ist zu Besuch gekommen. Umarmen darf sie ihn jedoch nicht, und auch das unter ihnen sonst übliche Küsschen ist verboten. Während die 89-jährige Bewohnerin der Seniorenresidenz Rethen im Aufenthaltsraum sitzt, hat ihr Bruder Walter Mehlich draußen vor einem Besucherfenster Platz genommen. Dieses hat das Pflegeheim Anfang Mai eingerichtet. Zusätzlich sorgen zwei Tischen zwischen den Geschwistern für rund drei Meter Abstand.

Besuche in Laatzens Senioreneinrichtungen finden derzeit überall nur unter Corona-Bedingungen statt – mit Abstand, ohne Umarmung, teils mit Mundschutz oder sogar Schutzkleidung. Zwar haben die Heime ihre Bestimmungen inzwischen mehr oder weniger gelockert. Doch die Trauer über die ausbleibenden Gewohnheiten schwingt fast immer mit.

Der erste Besuch war ein Schock

Nahezu resigniert hat Dorothea Meyer, deren Ehemann Heinrich Meyer, Ende 80, im Pflegeheim Dorea Familie im Mozartpark in Laatzen-Mitte wohnt. Ihre richtigen Namen möchte das Paar nicht in der Zeitung lesen. Als Besuche in der Einrichtung Mitte Mai wieder möglich wurden, machte Dorothea Meyer einen Termin aus, der für das Paar zum Schock wurde. Wie andere Heime hat die Dorea Familie ein Besuchszimmer eingerichtet: Besucher und Bewohner tragen Mundschutz und sind durch einen Tisch getrennt. Als zusätzlicher Schutz habe dort jedoch eine Plastikplane anstelle der üblichen Plexiglasscheibe gedient. „Die war so undurchsichtig, dass man sich nicht erkennen konnte“, berichtet Meyer. „Ich habe nur Umrisse von seinem Kopf gesehen.“ Auch sei eine Mitarbeiterin des Heims im Raum geblieben. „Der tat es leid, dass sie da sitzen musste. Sie habe aber die Anweisung gehabt.“

Ihr Mann habe bei dem Besuch kaum gesprochen, sie selbst viel geweint. Hinzu kam, dass Besuche nur alle 14 Tage für maximal 25 Minuten zugelassen wurden. „Wir haben dann beschlossen, darauf zu verzichten“, berichtet Dorothea Meyer. Seither telefoniert das Paar nur noch, ihr Mann sei jedoch unglücklich: Darüber, dass Angebote wie Sitzgymnastik und Gedächtnistraining nicht mehr stattfänden, er die Besuche seiner Frau – sonst mindestens dreimal wöchentlich – vermisse und anfangs auch Fußpflege und Physiotherapie ausfielen.

In der Dorea-Zentrale in Berlin heißt es auf Anfrage, dass im Besuchsraum keine Mitarbeiterinnen anwesend seien. Auch könnten Besuche inzwischen im Freien stattfinden, bei Bettlägerigen im Bewohnerzimmer selbst. Sitzgymnastik und Gedächtnistraining seien ebenfalls wieder möglich. „Da Angebote nur in Kleingruppen stattfinden können, unterscheidet sich die Organisation dieser Aktivitäten zwangsläufig von der vor der Pandemie gewohnten Organisation.“ Zu den von Meyer genannten Zeitbeschränkungen äußert sich Dorea nicht.

Zelt im Innenhof ermöglicht kleine Feiern

In der Seniorenresidenz Rethen dürfen Gäste am Besucherfenster bis zu 60 Minuten bleiben, festgelegte Intervalle gebe es nicht, sagt Heimleiterin Heike Schreiber. Für besondere Anlässe wie Geburtstage gibt es im Innenhof ein Zelt, bei dem mehrere Personen – natürlich mit Abstand – zusammen kommen können. Bettlägrige Bewohner können mit Schutzkleidung in den Zimmern besucht werden.

Die Seniorenresidenz Victor’s in Laatzen-Mitte hat die Besuchsregelung seit Anfang Mai schrittweise gelockert: „Am Anfang hatten wir nur 15 Minuten der Begegnung“, sagt deren Direktor Adrian Grandt. Das Heim hatte bereits am 4. Mai eine Ausnahmegenehmigung für einen Besucherraum erhalten. Danach wurden die Zeiten auf 45 Minuten erhöht, seit Mitte Juni können sich Besucher und Bewohner in fünf getrennten Zonen draußen im Innenhof treffen. „Wir profitieren momentan vom tollen Wetter“, sagt Grandt. Die Akustik-Probleme wegen Mundschutz und Plexiglasscheiben habe man mit einer eigens angeschafften Mikrofonanlage behoben. Hinzu kommen Angebote wie das E-Bike-Rollstuhltaxi, bei denen Bewohner bei besonderen Anlässen zu ihren Angehörigen gebracht werden.

Konzerte sollen für Abwechslung sorgen

Alle drei Laatzener Einrichtungen, sowohl Dorea Familie als auch die beiden Seniorenresidenzen, setzen zudem auf ein Kulturprogramm mit Innenhofkonzerten, Besuche von Tänzerinnen, Drehorgelspiel und Sängern. Grandt schwärmt vom ehrenamtlichen Engagement, vermittelt durch den Seniorenbeirat: Auftritte von Sängern und Gitarristen, aber auch Lesungen. Auch die Friseure – anfangs von vielen schmerzlich vermisst – sind wieder geöffnet, Physiotherapie findet ebenfalls wieder statt.

Auch hielten Bewohner und Angehörige mehr Kontakt über digitale Geräte: „Das wird genutzt, und ist auch für uns etwas Neues: Die Bewohner finden es faszinierend, wenn sie ihre Tochter auf dem Pferd sehen“, sagt Ute Kammeyer, Leiterin Soziale Betreuung bei der Seniorenresidenz Rethen.

Den gewohnten Umgang mit den vertrauten Personen ersetzt das alles nicht. Am meisten fehlt vielen der Körperkontakt. „Es gab sehr viele Tränen, auch sehr viel Resignation“, berichtet Grandt – vor allem am Anfang, als von zeitnahen Lockerungen keine Rede war. Man dürfe nicht vergessen, dass auch jüngere Menschen in den Einrichtungen gepflegt und dann von ihren Eltern besucht werden. „Es tut sehr weh zu sehen, wenn die Mutter das Kind nicht umarmen kann.“

Bewohner vermissen Umarmungen

Mit fortschreitender Zeit würden viele Bewohner zunehmend unzufriedener, hat auch Kammeyer von der Rethener Residenz beobachtet. Zwar tue das Heim alles, um die Situation für die Senioren so angenehm wie möglich zu gestalten. „Es wird aber deutlich mehr gemeckert als zu Anfang des Lockdowns.“ Warum, das lässt die Einschätzung von Bewohnerin Lisbeth Hanke erahnen: „Zu Anfang konnte ich die Situation noch ganz gut ertragen.“ Aber jetzt werde es zu viel für sie. „Es macht mich so traurig, dass ich meine Angehörigen schon so lange nicht mehr in den Arm nehmen oder ihnen einen Kuss geben kann“, sagt die 89-Jährige. Auch Dorothea Meyer findet, dass ihr Mann in der Corona-Zeit deutlich abgebaut habe. „Die Demenz schreitet voran, das merkt man deutlich.“

Dabei ist die Situation auch für die Pflegekräfte enorm schwer – nicht nur wegen der ständigen Furcht vor der Ansteckung. Kammeyer erläutert, dass nicht nur die Besuchstermine von Angehörigen koordiniert werden müssen, sondern auch die von Fußpflege, Friseur, Ergo- und Physiotherapeuten. Dies bedeute für die Mitarbeiter eine erhebliche Mehrbelastung. „Ich bin abends manchmal völlig am Ende.“

Von Johannes Dorndorf und Stephanie Zerm