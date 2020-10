Laatzen-Mitte

Das zehnjährige Bestehen des Seniorenzentrums Mozartpark hätten die Bewohner und Mitarbeiter eigentlich gern groß gefeiert: mit Angehörigen, Kooperationspartnern, Programm und großer Torte. Doch die Coronapandemie und die jüngst wieder steigenden Infektionszahlen durchkreuzten die Pläne. Am ausgewählten Festtag, am Donnerstag, musste das zuletzt frei zugängliche Haus mit seinen 165 Bewohnern sogar wieder bis auf Weiteres geschlossen werden.

„Wir mussten reagieren“, teilte Hannes Schiefelbein als Leiter Sozialer Dienste mit. Wer nun seine Angehörigen besuchen will, muss sich wieder im Haus anmelden sowie an feste Zeiten und andere Maßnahmen halten.

Als die Zahl der Coronainfizierten im Sommer sank, seien die Maßnahmen noch gelockert worden. Mit dem beständigen Anstieg der Fallzahlen habe die Einrichtungsleitung aber reagieren müssen. „Wir müssen kontrollieren, wer wann da ist“, betonte Schiefelbein. Bis jetzt habe die Einrichtung Glück gehabt. Alle achteten auf Abstände und Hygienemaßnahmen. Zudem werde regelmäßig Temperatur gemessen. Im nächsten Schritt soll wieder ein Besuchszimmer eingerichtet werden.

Alleinunterhalterin mit Maske und Musikbox

Das zehnjährige Bestehen feierte die Einrichtung, die zur Margarethenhof GmbH gehört, am Donnerstag dezentral und nach Kohorten aufgeteilt in den verschiedenen Wohnbereichen. Die Alleinunterhalterin Stefanie Säumenicht aus Lüdge zog als „Moonlight-Steffi“ mit Maske und Musikbox durch die Bereiche und präsentierte dort ein 20-minütiges Programm – mit Abstand zu den Bewohnern – in den jeweiligen Küchen. Zudem hielt der Interimsleiter Stefan Kuck eine kurze Rede. Mitarbeiter des Sozialen Dienstes steuerten noch etwas Musik bei.

Dekoriert wurde das Haus mit Rosen, wie bei einer Rosenhochzeit nach zehnjähriger Ehe, berichtet Schiefelbein, doch das soll noch nicht alles gewesen sein: „Wir wollen die Feier nachholen, wenn die Pandemie hoffentlich überstanden ist.“

Von Astrid Köhler