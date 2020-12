Niedersachsens Kliniken stehen vor einer Belastungsprobe: Zusätzlich zur Arbeit unter Corona-Bedingungen droht die Aufnahme von Silvester-Patienten. Ministerpräsident Stephan Weil und Regionspräsident Hauke Jagau informierten sich am Mittwoch im Klinikum Agnes Karll in Laatzen – und appellierten an die Vernunft der Menschen.