Autofahrer aufgepasst: Der Parkplatz am Aqualaatzium in Laatzen-Grasdorf wird ab Montag, 11. November, für knapp zwei Wochen saniert. Teile der Fläche an der Hildesheimer Straße sind dann gesperrt. Die Zufahrt zum Bad mit Saunabetrieb und Aquafit sowie das Parkdeck bleiben aber jederzeit erreichbar.