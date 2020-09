So könnte Laatzen in Zukunft grüner und lebenswerter werden

Laatzen

Laatzen kann mit viel Grün in der Leinemasch und der Feldmark punkten. Doch gerade im Zentrum ist die Kommune von Grau und Asphalt geprägt. Die Stadt erarbeitet deshalb derzeit ein Freiraumkonzept, das mehr Grün, mehr Freizeitmöglichkeiten und weniger Hitze in den Sommermonaten mitsichbringen soll. Einige der Vorschläge sind leicht umzusetzen, andere mit viel Aufwand verbunden.

„Es ist kein Gutachten wie das eines Sachverständigen, sondern ein Aufzeigen von Möglichkeiten“, sagt Stadtbaurat Axel Grüning über das Papier, das derzeit in Auszügen den vier Laatzener Ortsräten vorgestellt wird. „Es hat deshalb die grüne Brille auf.“ Ähnlich wie beim Verkehrsentwicklungsplan gehe es darum, eine Grundlage für die künftige Stadtplanung zu bekommen. Was am Ende umgesetzt wird, sei dann später gesondert zu beschließen.

Wärmeinseln in Laatzen-Mitte und Rethen

Die Vorschläge des 130 Seiten starken Konzeptes, das das Büro Lichtenstein Landschaftsarchitekten gemeinsam mit der Stadt erarbeitet hat, sind umfangreich. Ausgangspunkt ist eine Bestandsaufnahme Laatzens: Die Stadt könne mit der Leinemasch in Punkto Naturschutz einiges vorweisen, heißt es im Papier. Auch mit Parks und Grünflächen wie Friedhöfen und Kleingärten gebe es mehrere Freiflächen, die für viele Menschen gut erreichbar sind.

Mehr Grün auf der Asphaltwüste: Das Konzept schlägt vor, den Parkplatz 2 am Leine-Center zu begrünen. Quelle: Johannes Dorndorf

Bemängelt wird hingegen die relativ geringe Zahl öffentlicher Sportflächen – viele Angebote werden hauptsächlich von Vereinen genutzt –, aber auch ein hoher Versiegelungsgrad in Laatzen-Mitte. So identifiziere die jüngste Stadtklimaanlayse der Stadt Hannover Laatzens Zentrum sowie das Gewerbegebiet Rethen-Ost als Wärmeinseln, die sich im Sommer stark aufheizten. Auch seien Flächen wie der Rethener Park und der Park der Sinne teils schwer zugänglich und zu wenig mit anderen Freiräumen verbunden.

Im Zentrum des Konzepts stehen eine stärkere Begrünung insbesondere in Siedlungsbereichen, aber auch bessere Verbindungen von Freiflächen.

Die wichtigsten Vorschläge für ein grüneres Laatzen :

Gründachstrategie: Die wenigsten Gebäude in Laatzen sind bislang begrünt. Obwohl gerade Laatzen-Mitte viele Flachdächer aufweist, sieht die Stadt von oben eintönig aus – und heizt sich im Sommer entsprechend auf. Die Planer regen ein Kataster mit potenziellen Gründachflächen an. Eigentümer sollten über den Aufwand bei der Umrüstung aufgeklärt werden, parallel können begrünte Dachflächen bei Neubauten per Bebauungsplan festgelegt werden. Die Stadt solle bei eigenen Gebäuden mit gutem Beispiel vorangehen.

Weniger Versiegelung: Kühle verspricht auch die Entsiegelung von Flächen – Laatzen könnte zu einer sogenannten Schwammstadt werden. Als Beispiele nennen die Konzeptmacher den Parkplatz P2 am Leine-Center, der teils begrünt werden könnte, aber auch Marktstraße und Würzburger Straße. Asphaltierungen könnten teils durch wassergebundene Decken ersetzt werden. Wie bei den Gründächern kann ein Kataster Flächen erfassen, die sich zur Entsiegelung eignen. „Die Umsetzung ist allerdings maßgeblich von der Mitwirkung der Eigentümer abhängig.“ Bei neuen Baugebieten könne die Versiegelung begrenzt werden, 60 Prozent wären ein möglicher Richtwert.

Freiraumleitsystem: Laatzen hat große Freiflächen wie Parks, Sport- und Ruheanlagen. „Leider sind diese bisher großteils nicht ausreichend im Stadtbild ersichtlich“, stellen die Planer fest und nennen den Rethener Park, aber auch die Eingänge zum Park der Sinne an der Senefelderstraße als Beispiele. Abhilfe schaffen könnte ein Freiraumleitsystem: Info-Tafeln samt Übersichtskarten verweisen nicht nur auf die großen Attraktionen, sondern auch auf Spielplätze, Denkmäler, Kirchen und anderen Besonderheiten.

Der Park der Sinne ist ein Juwel, es hapert jedoch an der Zugänglichkeit. Quelle: Johannes Dorndorf

Offene Sportangebote: Unter dem Stichwort „Gesundheit im Quartier“ sieht das Konzept die Schaffung kleiner Sportflächen, etwa Trimm-dich-Pfade oder Outdoor Gyms, in öffentlichen Parkanlagen vor. Vorbild könnte das Yoga-Angebot im Park der Sinne sein. Bereits in Planung ist dort ein Aktivpark, infrage kommen dafür auch der Rethener Park, die Freifläche am Plinkengang südlich der Martinsschule, in Ingeln-Oesselse und auf der Sehlwiese. Die Angebote sollen keiner Mitgliedschaft bedürfen und so für alle sozialen Gruppen leichter zugänglich sein. „Im Einzelnen gilt es zu prüfen, inwiefern die Vereinssportflächen bereits öffentlich zugänglich sind oder es künftig werden können.“

Aufwertung von Bruchriede und Kalsaune: Die beiden Bachläufe, die quer durch Laatzen verlaufen, werden bislang relativ stiefmütterlich behandelt. Das gilt vor allem für die Kalsaune in Laatzen-Mitte, die größtenteils unterirdisch verläuft. Sie könnte durch Info-Tafeln sichtbarer gemacht werden, insbesondere am Reinekamp in Grasdorf. Auch könnte man einen Weg durch die Siedlungsstruktur ziehen, der die verrohrte Kalsaune darstellt. Für die Bruchriede schlägt das Konzept eine Aufwertung des Ufers vor – etwa in Form von Uferterrassen im Rethener Park und von Veränderungen an der St.-Petri-Kirche und an den Spielplätzen Wasseler und Gubener Weg.

Die Kalaune in Laatzen-Mitte verläuft größtenteils unterirdisch - im Abschnitt am Stückenfeldteich tritt sie an die Oberfläche. Quelle: Johannes Dorndorf

Fußwege und Radrouten: Die Radrouten lassen sich in vielen Bereichen der Stadt verbessern. Als Beispiele nennen die Planer die Wege entlang der Bruchriede in Rethen, die Anbindung der geplanten neuen S-Bahn-Station in Laatzen-Mitte sowie den Heidfeld-Friedhof, der für Radfahrer freigegeben werden könnte. Eine Verbindung von Gleidingen nach Ingeln-Oesselse könnte durch den Gleidinger Golfplatz führen.

Quartierparks: Die offenen Flächen südlich der Martinsschule in Grasdorf nahe dem Plinkengang sowie auf der Sehlwiese zwischen Rethen und Gleidingen bieten aus Sicht der Planer große Chancen. „Statt diese Flächen weiter hochbaulich zu schließen, sollten sie als Potenzialflächen für attraktive, grüne Verbindungsachsen gesehen werden“, schreiben die Planer. Dort könnten Quartierparks mit Sport-, Spiel- und Naherholungsmöglichkeiten entstehen. In Ingeln-Oesselse sei ebenfalls eine kleinere, zentrale Freiraumfläche denkbar.

Einen Quartierpark anstelle einer vollständigen Bebauung schlagen die Planer für die Sehlwiese zwischen Gleidingen und Rethen vor. Quelle: Johannes Dorndorf

Ost-West-Achsen: Das Konzept sieht zudem die Schaffung und Betonung von vier Grünbändern vor, die in Ost-West-Achsen durch Laatzen verlaufen. Solche Grünstreifen könnten vom Mastbruchholz bis zur Leine, vom Heidfeld-Friedhof bis zur Freifläche südlich der Martinsschule, entlang der Bruchriede in Rethen sowie von der Sehlwiese zum Neubaugebiet Am Erdbeerhof in Gleidingen entstehen.

Bürger können online Ideen einbringen

Laatzens Bürger haben die Möglichkeit, Ideen für das Freiraumkonzept einzubringen, bevor es überarbeitet und beschlossen wird. Die Stadt wollte die Ideen ursprünglich in Bürgerworkshops vorstellen und diskutieren, verwarf den Plan aber wegen der Corona-Pandemie. Stattdessen könnten Interessierte nun einen Fragebogen im Internet ausfüllen. Das komplette Konzept und der Fragebogen sind online unter laatzen.de/de/ freiraumkonzept.html zu finden. Zum nächsten Mal öffentlich thematisiert wird das Konzept am Montag, 21. September, im Ortsrat Gleidingen, der ab 18 Uhr in der Grundschule tagt.

Von Johannes Dorndorf