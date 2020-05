Laatzen - So will die Stadt die Kita-Notbetreuung in Laatzen ausweiten

Lediglich 353 der knapp 2200 Kita-Plätze in Laatzen sind bislang im Rahmen der Notbetreuung belegt. Einige Eltern drängen darauf, die Gruppen für weitere Familien zu öffnen, falls Plätze nicht belegt sind – und sei es vorläufig. Die Stadt lehnt dies ab, nennt aber neue Details zu den nächsten Schritten.