An Menschen mit Behinderung hatten Laatzens Stadtplaner früher offenbar zu wenig gedacht: In Laatzen-Mitte, aber auch in den anderen Stadtteilen, gibt es Bereiche, in denen Blinde und Gehbehinderte nur schwer über die Straße kommen. Den Finger in die Wunde gelegt hatte der Initiativkreis Menschen mit Behinderung im Mai 2019 bei einer Begehung – und etliche Schwachstellen aufgezeigt.

Die Stadt hat jetzt tatsächlich reagiert. In der Ahornstraße und den umliegenden Straße sind Bauarbeiter dabei, für 25.000 Euro Bordsteine abzusenken und die Querungen barrierefrei und behindertengerecht umzubauen. Bereits fertig sind Übergänge am Dannenbergweg, Gladiolenweg und an der Straße Im Langen Feld. Im Lupinenweg bessert die Stadt derzeit den Fußweg aus, an der Einmündung zur Straße Am Wehrbusch gibt es jetzt sogar tastbare Bodenleitsysteme als Fußwegpflasterung. Stolperfallen wie ungünstig installierte Gullys werden ebenso beseitigt.

Flache Bordsteine für Rollstuhlfahrer

„Zum Teil haben wir für Rollstuhl- und Rollatorfahrer eine Bodengleichheit an der Querungsstelle geschaffen. Das erfordert jedoch wegen der Sehbehinderten andere Bodenelemente“, sagt Olaf Klaus-Pohl vom Team Tiefbau. So würden die gerippten, weißen Bodenfliesen dort quer statt in Gehrichtung angeordnet. Davor wurde zudem ein roh belassenes Natursteinpflaster verlegt, das Blinde erfühlen können. „Der Fußgängerüberweg am Kindergarten in der Ahornstraße wird Ende Januar voraussichtlich den Abschluss der Arbeiten bilden“, ergänzt Klaus-Pohls Kollegin Angela McCormack.

An Blinde und Gehbehinderte wurde bei vielen Laatzener Straßen nicht gedacht – das hatte im vergangenen Jahr ein Rundgang mit Betroffenen in Grasdorf und Laatzen-Mitte verdeutlicht. Jetzt bessert die Stadt tatsächlich eine Reihe von Stellen nach.

„Die Stadt hat sich im Leitbild Verkehrsentwicklungsplan die Aufgabe gestellt, ein Programm zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet umzusetzen“, betont Stadtbaurat Axel Grüning. „Für Menschen mit einem Handikap in Bezug auf die Bewegungsfreiheit ist die Bewegung im öffentlichen Straßenraum nicht einfach.“

Auch in Rethen wird umgebaut

Nicht nur an der Ahornstraße in Grasdorf, sondern im gesamten Stadtgebiet bemüht sich die Verwaltung deshalb im Rahmen der laufenden Straßenunterhaltung um behindertengerechte Umbauten. Weitere Arbeiten zur Barrierefreiheit seien an den Übergängen zu den Grasdorfer Stadtbahnhaltestellen sowie an der Bernhard-Ehlers-Straße nahe dem Rethener Marktzentrum in Planung. „Bei Neubauten geschieht dies automatisch. Im Bestand freuen wir uns auch über Hinweise und Tipps von Bürgern zur Verbesserung“, sagt McCormack.

So hatte der Initiativkreis Menschen mit Behinderung im Mai 2019 zur Ortsbegehung nach Grasdorf eingeladen. „Das Ergebnis haben wir der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt. Und wir freuen uns, dass das für die Ahornstraße so aufgenommen worden ist“, sagt Initiativkreis-Mitglied Christina Tietze, die selbst als Rollstuhlfahrerin teilnahm.

Lob für das Bürgerengagement

„Wir haben 100 Prozent der Anregungen und baulichen Wünsche für die Ahornstraße umgesetzt“, sagt Klaus-Pohl. Einige Arbeiten stünden freilich noch aus – unter anderem an der Bushaltestelle Am Kamp. Stadtbaurat Grüning lobt das Engagement der Bürger. „Begehungen wie die des Initiativkreises sind sehr hilfreich, um die Barrierefreiheit zu verbessern.“

Auch der erst vor wenigen Jahren erblindete Rentner Peter Fisch, der mit seiner Frau Sidonie in der angrenzenden Straße Im Langen Feld wohnt, hatte im Vorjahr an der Begehung teilgenommen. „Die Ahornstraße ist jetzt behindertengerecht begehbar. Ich spüre die hier eingebauten Querungsstellen“, freut er sich.

