Am Montag hat eine neue Ausgabestelle der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) in Laatzen geöffnet. Dabei können Laatzener zu Anteilseignern eines Biobetriebs werden und als Ertrag jede Woche eine Kiste Gemüse bekommen.

Für eine Kiste Gemüse: So können sich Laatzener am Biohof beteiligen

