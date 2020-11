Laatzen-Mitte

Parkhaus oder Tiefgarage? Rund um die Rathausneuplanung hat sich zwischen der CDU/FDP-Ratsfraktion auf der einen und der Stadtverwaltung samt rot-rot-grüner Mehrheitsgruppe eine Grundsatzdebatte ergeben. Dabei geht es auch darum, wie schick Laatzens neues Stadtzentrum werden soll.

Bislang gehen die Planer davon aus, dass das Rathaus eine Tiefgarage mit 143 Stellplätzen für Autos erhalten soll, so sah es auch die Ausschreibung für den Architektenwettbewerb im Frühjahr vor. Zwischenzeitlich kamen bei CDU und FDP jedoch Zweifel auf, ob es nicht auch anders geht: Statt die Stellplätze unter die Erde zu legen, könnte auf dem Gelände des bisherigen Parkplatzes am Erich-Kästner-Schulzentrum ein Parkhaus errichtet werden, das unter anderem auch EKS-Stellflächen berücksichtigt.

„Man könnte im Parkhaus eine Ebene für Fahrräder gestalten, sodass alle Schüler und Lehrer einen überdachten Stellplatz vorfinden“, sagte Hannelore Flebbe ( CDU) im Stadtentwicklungsausschuss. Die bislang für Lehrerparkplätze vorgesehene Fläche, auf der derzeit Unterrichtscontainer aufgestellt sind, könnte die Schule dann anders nutzen. Auch seien Tiefgaragenplätze bis zu dreimal so teuer, befürchten CDU und FDP.

Stadt: Tiefgarage ist preiswerter als ein Parkhaus

Die Stadtverwaltung hält dagegen. Nach Angaben von Stadtbaurat Axel Grüning hielten sich die Kosten bei beiden Bauarten die Waage: Schlügen Tiefgaragen laut Baukostenindex mit durchschnittlich 19.360 Euro pro Stellplatz zu Buche, seien Parkhäusern mit im Schnitt 20.260 Euro sogar teuer – ein Ergebnis, das auf den ersten Blick überrascht. Darüber hinaus könnte bei der Tiefgarage der ohnehin vorgesehene neue Rathaus-Aufzug mitgenutzt werden, beim Parkhaus wäre ein eigener, teurer Fahrstuhl nötig. 35 Stellplätze müssten zudem ohnehin als Tiefgarage gebaut werden – unter anderem wegen Barrierefreiheit und für Dienstfahrzeuge.

Vor allem aber geht es der Stadtverwaltung um das Stadtbild. „Ein Parkhaus ist immer ein Fremdkörper in einer städtebaulichen Struktur, da seine Fassaden keine Bezüge zum öffentlichen Raum ermöglichen“, heißt es in einer Stellungnahme zum CDU/FDP-Antrag. Die Sozialdemokraten sehen dies ähnlich. „Wir sehen heute schon Parkpaletten an der Marktstraße, die potthässlich aussehen und von den Mietern kaum genutzt werden“, sagte SPD-Ratsherr Bernd Stuckenberg. Seine Fraktion sei deshalb für die Tiefgaragen-Lösung.

Drei Wohnblöcke geplant

Ein große Rolle bei der Planung spielen auch die grundsätzlichen Überlegungen zur Umgestaltung von Laatzens Zentrum, die bislang nur vage in die Öffentlichkeit gelangt sind. So hat die Stadt vor, auf dem bisherigen EKS-Gelände nach dem Neubau und Teilabriss des Bestandsbaus drei Wohnblöcke zu errichten und dort eine „Stadtstraße“ anzulegen. Ein Parkhaus würde das Konzept beeinträchtigen, fürchtet Grüning: „Gerade am Standort an der geplanten Stadtstraße zum Stadtplatz vor dem Erich-Kästner-Schulzentrum wird ein Parkhaus nicht gerecht.“

Zudem kalkuliert die Stadtverwaltung beim Verkauf der Grundstücke für die Wohnblöcke mit Einnahmen in Millionenhöhe: Die Erlöse lägen grob überschlagen zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro. „Wir haben uns dabei am Bodenrichtwert orientiert, oft liegt der Marktwert deutlich höher“, sagt Grüning. Würde ein Teil der Fläche einem Parkhaus geopfert, sänke dieser Veräußerungsgewinn.

Die Entscheidung wurde im Ausschuss auf Wunsch von CDU und FDP vertagt. Beide Fraktionen haben noch eine Reihe weiterer offener Fragen, die zunächst beantwortet werden sollen.

Von Johannes Dorndorf