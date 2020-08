Alt-Laatzen

Ein helles dreigeschossiges Mehrfamilienhaus soll es werden mit Terrassen und Balkonen sowie einem eindrucksvollen Treppenhaus. So wie auf dem bunten Banner am Rande der Baustelle soll der KSG-Neubau am Kreuzweg einmal aussehen. Knapp vier Wochen nach dem Start der Hochbauarbeiten stehen bereits die Außenmauern für das Erdgeschoss. Die ersten vier der insgesamt 15 Wohnungen sind zumindest im Grundriss bereits zu erkennen. Am Mittwochnachmittag kamen im künftigen Hausflur Vertreter der kommunalen Wohungsbaugesellschaft KSG, der Stadt Laatzen und Region Hannover zusammen, um nach gutem Brauch eine Zeitkapsel zu versenken.

„Wir sind froh über jede Wohnung, die in Laatzen gebaut wird – und dass sich die KSG engagiert“, sagte Bürgermeister Jürgen Köhne. „Auch wenn das an einigen Stellen nicht so gesehen wird“, schob er in Anspielung auf die politischen Diskussion im Laatzener Rat hinterher. Vor allem SPD und Linke hatten der Gesellschaft vorgeworfen, sich zu wenig einzubringen und das Grundstück, das 2015 ursprünglich für eine Flüchtlingsunterbringung und zwischenzeitlich ein Wohngemeinschaftsprojekt vorgesehen war, zu lange unbebaut zu lassen. Regionspräsident Hauke Jagau warb dafür, nach vorne zu schauen und hob die Besonderheit des Neubaus in zentraler Lage mit barrierefreien und dank der Förderung bezahlbaren Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen hervor: „Auch die Babyboomer werden älter und hier ist attraktiver Wohnraum.“

So soll der KSG-Neubau am Kreuzweg mit 15 Sozialwohnungen einmal aussehen. Die Fertigstellung ist für September 2021 geplant. Quelle: KSG Hannover

„Wir freuen uns sehr, dass wir an dieser Stelle unsere Pläne für den Bau dieses Hauses umsetzen können“, sagte KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range. Die Wohnungsbaugesellschaft werde damit ihrer Verantwortung gerecht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. In Alt-Laatzen suchten diesen nicht nur, aber vor allem ältere Menschen. Bei der künftigen Belegung des Mehrfamilienhauses, das im Obergeschoss über einen 15 Quadratmeter großen Gemeinschaftsraum verfügt, sei Sensibilität gefragt.

Wer einziehen will, braucht Berechtigungsschein

Vermietet werden die 50 bis 75 Quadratmeter großen Wohnungen mit Terrasse oder Balkon, darunter auch eine rollstuhlgerechte mit entsprechend breiten Türen, ausschließlich an Menschen mit Wohnberechtigungsschein. Teuer bauen könne jeder, sagt KSG-Projektleiterin Gabi Homann. Ziel bei dem Projekt am Kreuzweg sei es gewesen, möglichst viele Kosten einzusparen, aber trotzdem den Bauvorschriften nach ein attraktives Haus zu errichten. „Wir wollen, dass die Leute mit geringem Einkommen mit stolz sagen können: Da wohne ich.“

Die Fertigstellung ist für September 2021 vorgesehen. Der Vertriebsstart hat noch nicht offiziell begonnen. Gleichwohl können sich bereits Interessenten beim Mietinteressentenportal der KSG auf ksg-hannover.de/mieten anmelden oder anrufen unter Telefon (0511) 86040.

Von Astrid Köhler