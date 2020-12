Laatzen-Mitte

Im ersten Moment hätten einige Gymnasiasten noch abgewunken, als sie auf die Los- und Adventskalenderaktion der Schülervertretung (SV) erfuhren. „Doch als sie hörten, dass wir für die Laatzener Tafel sammeln, haben sie noch mal zehn Lose gekauft“, berichtet Carlotte Wöbbecke. 1000 Euro kamen schließlich zusammen. Mit weiteren Schülervertretern besuchte die SV-Vorsitzende am Mittwochabend die Tafelräume in Grasdorf, um den symbolischen Spendenscheck zu übergeben.

„Wir freuen uns riesig“, sagte die Tafelvorsitzende Dietlind Osterkamp. Es sei toll, wenn auch junge Menschen sich für die Tafel interessieren und sogar aktiv einsetzen. Manch einer rümpfe die Nase und unterstelle den Bedürftigen eigenes Verschulden. Dabei könne jeder von Arbeitslosigkeit oder einem Schicksalsschlag betroffen sein und plötzlich auf die Lebensmittelausgabe angewiesen sein.

Gemeinsam mit dem kommissarischen Betriebsleiter der Tafel, Jürgen Jungermann, informierte Osterkamp die Schülervertreter, deren betreuende Lehrerin Svenja Schmidt und EKS-Leiterin Ulrike Mensching über die Arbeit des Vereins. Coronabedingt kämen derzeit weniger Menschen zu den Ausgabetagen, der Bedarf bleibe gleichwohl hoch, und mit jedem Kunden würden durchschnittlich drei Menschen versorgt – auch Kinder.

Der kommissarische Betriebsleiter Jürgen Jungermann und die Vereinsvorsitzende Dietlind Osterkamp informieren Vertreter des Erich-Kästner-Gymnasiums in der Ausgabestelle in Grasdorf über die Arbeit der Laatzener Tafel. Quelle: Astrid Köhler

Die Tafel sei dringend auf finanzielle Zuwendungen wie die des EKG angewiesen, so Osterkamp. „Ohne Spenden könnten wir den Betrieb nicht aufrechterhalten.“ Versicherung, Strom, Licht, Benzin und viele weiteren laufenden Kosten gelte es zu decken. Auch müsse der Kredit für die 2019 bezogene Ausgabestelle in Grasdorf, eine ehemalige Bankfiliale, bedient und in absehbarer Zeit das vorhandene Kühlfahrzeug ersetzt werden.

Die Schüler selbst können von dem Loskauf ebenfalls profitieren. Für die Kalenderaktion hatte die SV Spenden bei zahlreichen Firmen gesammelt, darunter Schreibwaren und Gutscheine. Die SV steuerte Pullover, T-Shirts und Flaschen mit EKS-Logo bei, und auch die Fachschaften beteiligten sich. Bis zum 24. Dezember werden nun täglich die gezogenen Gewinnerlosnummer auf der Schulhomepage und dem Instagram-Account der SV veröffentlicht.

