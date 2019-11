Laatzen

Weil an der Haltestelle Ginsterweg ein neuer Gleisabschnitt eingebaut wird, fahren am Donnerstagabend, 14. November, ab 21 Uhr keine Stadtbahnen der Linie 2 durch Laatzen-Mitte und Grasdorf. Dasselbe gilt am Sonnabend, 16. November, von 21 Uhr bis zum nächsten Morgen um 9 Uhr, und das folgende Wochenende, 23. und 24. November. Die Üstra richtet während der drei Sperrzeiten einen Schienenersatzverkehr ein.

Fahrgäste können dann an der Haltestellen Eichstraße zur Weiterfahrt Richtung Süden von der Stadtbahn in Busse umsteigen – oder in der Gegenrichtung in Rethen. Insgesamt fünf Stopps werden ausschließlich mit Bussen angefahren: Aqualaazium, Klinikum Agnes Karl und Neuer Schlag in Grasdorf, der Ginsterweg in Laatzen-Mitte sowie die Rethener Haltestellen Steinfeld.

Busse fahren 3 Minuten früher los

Damit die Anschlüsse in Hannovers Innenstadt erreicht werden, verlassen die Busse Rethen jeweils drei Minuten vor der sonst üblichen Abfahrtszeit der Stadtbahnlinie 2, die dort sonst im 15- oder 30 Minuten-Takt verkehrt.

Am Wochenende, 23. und 24. November, gilt eine lange und fast durchgehende Sperrpause. Diese beginnt am Sonnabend um 5 Uhr morgens und dauert bis zum Betriebsschluss in der Nacht zu Montag.

