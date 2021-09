Laatzen-Mitte

Die Stadt Laatzen will nachhaltiger werden und plant eine Veranstaltungsreihe, bei der Bürgerideen eingebracht und weiter entwickelt werden können. Bei der öffentlichen Auftaktveranstaltung „Nachhaltigkeit in Laatzen“ soll es am Mittwoch, 29. September, um Vorschläge gehen, wie der Umweltschutz und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen in Laatzen zu verbessern ist.

Geplant sind kurze Impulsvorträge sowie eine Workshopphase für alle Interessierten. Darüber hinaus wollen sich die Klimaschutzagentur, der NABU Laatzen, die Ökologische Station Mittleres Leinetal e.V. sowie die Fairtrade-Initiative Laatzen vorstellen. Auch wird ein kleiner Imbiss gereicht.

„Nachhaltigkeit geht alle an“

„Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle angeht“, schreibt Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU) in der Einladung. „Die Stadt Laatzen hat den Klimaschutz und die ökologische Nachhaltigkeit als eines der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben angenommen.“ Ob es um die Pflege und den Erhalt von Naturflächen, die Müllvermeidung und Sauberkeit im Stadtgebiet oder die Frage nach den Arbeits- und Lebensbedingungen in den Herkunftsländern unserer Kleidung und Lebensmittel geht – alle Themen dienen einer nachhaltigen Ausrichtung und sind bei der Veranstaltung zu diskutieren. Darüber hinaus will die Stadt neue Ansätze verfolgen und ruft ihre Einwohnerinnen und Einwohnern auf, Ideen zu entwickeln.

Grundlage sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, zu denen sich die Mitgliedsländer 2015 verpflichtet haben. „Das Erreichen dieser Ziele soll sicherstellen, dass unser Planet uns heute, aber auch künftigen Generationen als Lebensgrundlage dienen kann“, betont Matthias Brinkmann von der Stabstelle Nachhaltigkeit der Stadt Laatzen. Zahlreiche Programme in vielen Ländern sollen helfen, diese Ziele zu erreichen. „Jede und jeder Einzelne kann etwas dazu beitragen“, ergänzt Köhne, der die Bürger dazu aufruft: „Begleiten Sie diese wichtige Entwicklung mit Ihren Ideen und Handlungen.“

Aus der Veranstaltung sollen sich weitere Schritte ergeben, die in Laatzen angestoßen und umgesetzt werden können. „Es passiert gerade unheimlich viel“, sagt Brinkmann. „In Laatzen gibt es jetzt schon viele Gruppen und Initiativen, die sich diesem Thema widmen. Mit der Veranstaltungsreihe möchten wir gern noch mehr Leute dazu gewinnen.“

Interessierte sollten sich anmelden

Künftig soll es in regelmäßigen Abständen derartige Termine geben. „Wir wollen mit weiteren Veranstaltungen immer wieder neue Impulse setzen“, sagt Brinkmann. Der Auftakt am 29. September beginnt um 18 Uhr im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums, Markstraße 33. Die Stadt bittet Interessierte um Anmeldung bei der Stabstelle Nachhaltigkeit unter Telefon (0511) 8205-9911, per E-Mail an Team01@laatzen.de oder über das Rückmeldeformular auf der Internetseite www.laatzen.de.

Von Daniel Junker