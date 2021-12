Laatzen

Eigentlich wollte die Stadt Laatzen in diesem Jahr ihr Straßensanierungsprogramm nach längerer Unterbrechung fortsetzen. Mehrere Straßen sind nach Einschätzung der Stadtverwaltung dringend sanierungsbedürftig. Jetzt wurde allerdings bekannt: Die Verwaltung hat die Planungen erneut aufgeschoben – offenbar aus der Befürchtung heraus, dass die Politik wegen ausstehender Gerichtsurteile zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) die Vorhaben ohnehin gestoppt hätte.

Vor einem Jahr klang dies noch ganz anders: „Wir werden nicht umhinkommen, weiter mit dem Straßenbau voranzukommen“, hatte Bürgermeister Jürgen Köhne im Dezember 2020 im Rat festgestellt. „Sonst werden wir nicht mehr aufholen können, was wir derzeit an Vernachlässigung haben.“ Insbesondere die Leinerandstraße in Alt-Laatzen und die Maschstraße in Gleidingen müssten dringend repariert werden, weil auch die darunter liegenden Kanäle marode seien.

Stadt: Beschluss im Wahljahr 2021 nicht zu erwarten

Davon ist inzwischen keine Rede mehr – im Gegenteil. „Wir haben das Straßensanierungsprogramm ausgesetzt, weil wir immer noch in der Diskussion um die Finanzierung sind“, hatte Stadtbaurat Axel Grüning unlängst im Ortsrat Rethen angemerkt. Mit den eigentlich für die Sanierung reservierten Haushaltsmitteln wird nun stattdessen ein Tempomessgerät angeschafft. Obwohl Bürgermeister Kai Eggert auch für 2022 wieder einen entsprechenden Etatposten veranschlagt hat, ist nicht klar, ob die Mittel für die Sanierung verwendet werden: Dafür bedürfe es des entsprechenden politischen Willens, heißt es im Rathaus.

Und genau daran hapert es offenbar. Wie die Stadt auf Nachfrage erläutert, habe sie das Sanierungsprogramm in diesem Jahr fallen gelassen, weil „nicht davon auszugehen war, dass die erforderlichen Beschlüsse zur Beauftragung herbeigeführt werden konnten“. Weiter heißt es: „Der politische Wille, keine Straßenausbaubeiträge zu erheben, besteht weiterhin. Im Wahljahr 2021 wurde daher seitens der Verwaltung einer anderslautenden Entscheidung der Politik keine Chance eingeräumt“ – trotz des Diktums des Bürgermeisters.

Strabs-Verfahren vor Gericht dauert an

Hintergrund ist die seit Jahren andauernde Diskussion um die Strabs. Die Region Hannover hatte die Abschaffung der Anliegerbeiträge wegen des defizitären Laatzener Haushalts untersagt. Die Stadt hatte zwar dagegen geklagt, bislang jedoch erfolglos. Derzeit wird noch ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Hannover abgewartet, danach dürfte es in nächster Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg weitergehen. Mit anderen Worten: Bleibt es bei der derzeitigen politischen Haltung, könnte der Stillstand beim Straßenausbau noch länger andauern.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist der Sanierungsstau unterdessen kaum mehr abzuarbeiten. Wegen der Strabs-Diskussion ruht das im Jahr 2005 aufgelegte Sanierungsprogramm seit März 2018. „Die Rückstände können nicht durch eine Erhöhung der Haushaltsmittel aufgeholt werden“, sagt Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley auf Anfrage: Es könnten nicht mehr als zwei Projekte pro Jahr umgesetzt werden. „Selbst wenn mehr Personal zur Verfügung stehen würde, kann nicht vorhergesagt werden, ob der Tiefbausektor so viel Kapazitäten hat“, ergänzt die Stadtsprecherin.

Am Ende könnte zudem alles für Steuer- und Beitragszahler noch teurer werden. Schon jetzt seien die Kanäle in der Leinerand- und der Maschstraße so sanierungsbedürftig, dass sie nur in offener Bauweise saniert werden könnten, teilt Hanenkamp-Ley mit: „Um hier Kosten zu sparen, sollte die Sanierung zusammen mit dem Straßenbau durchgeführt werden.“ Je nach Ausgang des Gerichtsverfahrens müsse gegebenenfalls entschieden werden, die Kanalsanierung vorzuziehen. Dann müssten die betroffenen Straßen zweimal geöffnet werden.

Von Johannes Dorndorf