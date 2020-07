Laatzen/Ingeln-Oesselse

Es ist eine schöne Idee, die Gemeinsinn mit einem schönen Stadtbild verbindet: Statt sich darüber zu ärgern, dass die öffentlichen Grünflächen vor der eigenen Haustür vernachlässigt werden, haben Laatzens Bürger seit vielen Jahren die Möglichkeit, Grünflächenpatenschaften zu übernehmen. Allerdings ist das Modell noch längst nicht bei allen bekannt, wie sich jetzt anlässlich einer Initiative der rot-rot-grünen Mehrheitsfraktion herausstellte.

Die Ratsgruppe SPD/Grüne/Linke/Faull/Scheibe hatte unlängst beantragt, Baumpatenschaften nach dem Vorbild der Nachbarstadt Hemmingen einzuführen – und ihrer Ratsinitaitive sogar einen Formularvorschlag beigefügt. Als das Thema bei der jüngsten Ratssitzung erörtert werden sollte, zog Jessica Kaußen, Fraktionsvorsitzende der Linken, den Antrag gleich zurück, da es die Patenschaften ja schon gebe. Aber: Sie sollten in Laatzen stärker bekannt gemacht werden.

Kein Hinweis auf www.laatzen.de

Tatsächlich befindet sich auf der Internetseite der Stadt bislang kein Hinweis darauf, obwohl die Patenschaften bereist seit Jahren praktiziert werden. Dies will die Stadt nun nachholen. „Ein Internetauftritt ist zum Herbst geplant“, kündigt Stadtsprecher Bastian Wegener an. Auch wolle die Kommune regelmäßig per Presseaufruf auf das Angebot hinweisen. „Außerdem wird jeder Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern im Zusammenhang mit Grünflächen genutzt, um für das Patenschaftsprogramm zu werben.“

Dem Aufruf gefolgt ist bereits vor rund zehn Jahren Solveig Schakat aus Ingeln-Oesselse – aus einem nicht uneigennützigen Grund: Ihr Beet mit bodendeckenden Rosen an der Stiftungsstraße grenzt direkt an ein städtisches Beet, auf dem unter anderem zwei Felsenbirnen und rosa blühende Blumen angepflanzt sind. Als Mitarbeiter der Stadt sich seinerzeit an die Pflege ihres Beetes gemacht hätten, seien auch gleich Schakats Rosen mitgekürzt worden. „Ich war verärgert und habe gedacht, dass ich das besser gleich allein mache“, erinnert sich die 51-Jährige.

Ein Anruf habe genügt, um die Pflege für das Beet offiziell zu übernehmen – seitdem kümmere sie sich darum. „Wenn man neuen Rindenmulch braucht, kann man anrufen, die liefern den problemlos“, sagt Schakat. Die Pflege des kleinen Beets sei für sie kaum Extra-Aufwand: Dieser beschränkt sich lediglich auf Unkrautzupfen, das Beschneiden der Äste und Wässern, falls dies nötig ist. Wenn es nach ihr ginge, könnten mehr Menschen solche Patenschaften übernehmen. „In Holland und Dänemark sehen solche Straßen oftmals deutlich gepflegter aus als bei uns.“ Die Stadt mache hingegen nur das Nötigste.

38 Grünflächenpaten sind registriert

Aktuell gibt es 38 solche Grünflächenpaten im Stadtgebiet, hinzukommen sechs Spielplatzpatenschaften. Weitere Helfer seien willkommen, versichert Stadtsprecher Wegener: „Leider mussten in letzter Zeit mehrere Paten ihre Patenschaft aus Alters- und Gesundheitsgründen aufgeben. Die Stadt freut sich daher über jeden Neupaten.“ Eine spezielle Qualifikation sei nicht notwendig, „die Freude am Gärtnern ist ausreichend.“ Besondere Pflichten würden daraus nicht erwachsen: Wer eine Patenschaft übernimmt, sei lediglich für die regelmäßige Pflege und den Erhalt der Flächen verantwortlich. „Bei Spielflächen erfolgt eine regelmäßige Durchsicht und Kontrolle“, ergänzt Wegener.

Dabei bekämen die Paten Unterstützung: Sobald jemand eine Patenschaft übernehme, werde ein gemeinsames Konzept für die Fläche vereinbart. Die Stadt bereite die Fläche dann entsprechend vor und übernimmt bei Bedarf die Erstbepflanzung. „Die weitere Pflege übernehmen die Bürger. Hierbei steht vor allem die biologisch-wertvolle Gestaltung im Fokus“, sagt Wegener.

Bürger kümmern sich um Baumscheiben , Beete und Hecken

Für eine solche Gestaltung haben auch Arthur und Christine Rupp aus Ingeln-Oesselse gesorgt: Das Ehepaar hatte im vergangenen Jahr die Patenschaft für die Bienenweide auf dem ehemaligen Spielplatz am Michaelisweg übernommen – mit dem erklärten Ziel, Lebensraum für Bienen und andere Insekten zu schaffen. Patenschaften übernommen wurden in Laatzen unter anderem auch für die Pflege von Baumscheiben, etwa am Südtor in Grasdorf, an der Brunirode und Langen Weihe in Laatzen-Mitte und an der Dorfswiese in Ingeln-Oesselse, aber auch für einzelne Hecken, etwa an der Meskenwiese in Rethen.

Wer sich für eine Patenschaft interessiert, kann sich an das Team Grünflächen wenden. Die Mitarbeiter sind telefonisch unter (0511) 8205-6705 sowie per E-Mail an teamgruenflaechen@laatzen.de erreichbar.

Von Johannes Dorndorf