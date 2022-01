Laatzen

Einwohner der Stadt Laatzen, die über eine Unternehmensgründung nachdenken, bekommen am Mittwoch, 19. Januar, professionelle Unterstützung. In Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hannoverimpuls organisiert die Stadt einen Onlinegründungsabend, bei dem Mitarbeiter von Hannoverimpuls im Rahmen eines interaktiven Vortrags umfassende Einblicke in gründungsrelevante Themen geben. Schwerpunkte sind unter anderem der strukturierte Gründungsprozess, Informationsquellen und -hilfen für die Unternehmensgründung, die Themen Unternehmerpersönlichkeit und Geschäftskonzept/Businessplan sowie die Möglichkeiten zur Förderung. 

Interessierte können sich in der Zeit von 17.30 bis 20 Uhr informieren, individuelle Fragen stellen und die Förderungsmöglichkeiten in Laatzen und in der Region Hannover kennenlernen. Der Vortrag ist auch für Einwohner der Städte Hemmingen, Pattensen, Gehrden, Ronnenberg, Springe, Barsinghausen sowie der Gemeinde Wennigsen geöffnet. Die Veranstaltung ist kostenlos, Hannoverimpuls bittet aber um eine Anmeldung unter Telefon (0511) 9357705 oder per E-Mail an marcus.rohde@hannoverimpuls.de.

Von Daniel Junker